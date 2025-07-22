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Житель Днепра "минировал" учебные заведения в ЕС: детали международного расследования

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Украинские полицейские совместно с иностранными коллегами установили жителя Днепра, который отправлял ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и досуговых центров в Чехии, Словакии и Латвии. Ему объявлено подозрение за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Житель Днепра "минировал" учебные заведения в ЕС: детали международного расследования

Украинские полицейские совместно с иностранными коллегами в рамках международного расследования установили жителя Днепра, который совершил ряд заведомо ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, а также центров досуга на территории указанных стран. Мужчине объявлено подозрение. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщают правоохранители, киберспециалисты разоблачили молодого человека, причастного к рассылке ложных сообщений о минировании.

К расследованию также были привлечены правоохранительные органы Чехии, Словакии и Латвии. С сентября 2024 года полиция стран ЕС регулярно получала электронные письма с угрозами минирования учебных заведений и центров досуга. В ходе специальной международной спецоперации удалось установить личность, причастную к отправке таких сообщений. Им оказался житель Днепра 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские полицейские совместно с коллегами из Чешской Республики и Словакии в составе Совместной следственной группы (JIT) провели ряд обысков и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и цифровые носители информации.

Сейчас следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины 

- добавили в полиции.

Напомним

Государственное бюро расследований задержало главного государственного инспектора Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области в момент получения взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Латвия
Европейский Союз
Чешская Республика
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Украина
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