Житель Днепра "минировал" учебные заведения в ЕС: детали международного расследования

Украинские полицейские совместно с иностранными коллегами в рамках международного расследования установили жителя Днепра, который совершил ряд заведомо ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, а также центров досуга на территории указанных стран. Мужчине объявлено подозрение. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщают правоохранители, киберспециалисты разоблачили молодого человека, причастного к рассылке ложных сообщений о минировании.

К расследованию также были привлечены правоохранительные органы Чехии, Словакии и Латвии. С сентября 2024 года полиция стран ЕС регулярно получала электронные письма с угрозами минирования учебных заведений и центров досуга. В ходе специальной международной спецоперации удалось установить личность, причастную к отправке таких сообщений. Им оказался житель Днепра - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские полицейские совместно с коллегами из Чешской Республики и Словакии в составе Совместной следственной группы (JIT) провели ряд обысков и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и цифровые носители информации.

Сейчас следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины - добавили в полиции.

Напомним

Государственное бюро расследований задержало главного государственного инспектора Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области в момент получения взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.