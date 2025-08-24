$41.220.00
13:49 • 9952 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 18855 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 28350 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 26868 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 35340 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 70831 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 60615 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32992 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56082 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35252 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

На Днепропетровщине мужчина с ножом ранил спасателей: злоумышленника застрелила полиция

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Криворожском районе 42-летний мужчина напал с ножом на пятерых человек, включая спасателей ГСЧС. Полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего нападавший погиб на месте.

На Днепропетровщине мужчина с ножом ранил спасателей: злоумышленника застрелила полиция

В Криворожском районе 42-летний мужчина напал с ножом на нескольких человек, среди которых были спасатели ГСЧС. В результате происшествия пострадали пять человек. Правоохранители применили огнестрельное оружие против нападавшего, в результате чего он погиб. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области

Детали

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 24 августа около 16:00 на поле в Карповской общине. По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено. Пожар начал распространяться и создал угрозу жизни людей.

Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, мужчина напал на них с ножом — один получил ранения, другой телесные повреждения. Впоследствии злоумышленник набросился и на своего отца.

Во время пресечения противоправных действий полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб

- отметили в полиции.

В результате ранений злоумышленник погиб на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, продолжается служебное расследование, сообщено ГБР.

Вероника Марченко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог