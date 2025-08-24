На Днепропетровщине мужчина с ножом ранил спасателей: злоумышленника застрелила полиция
Киев • УНН
В Криворожском районе 42-летний мужчина напал с ножом на пятерых человек, включая спасателей ГСЧС. Полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего нападавший погиб на месте.
Детали
Как сообщили в полиции, инцидент произошел 24 августа около 16:00 на поле в Карповской общине. По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено. Пожар начал распространяться и создал угрозу жизни людей.
Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, мужчина напал на них с ножом — один получил ранения, другой телесные повреждения. Впоследствии злоумышленник набросился и на своего отца.
Во время пресечения противоправных действий полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб
В результате ранений злоумышленник погиб на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, продолжается служебное расследование, сообщено ГБР.
