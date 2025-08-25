5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
06:07 • 2096 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 5850 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 5778 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 19898 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 37485 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 37642 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 35296 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 48719 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 81873 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64537 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
62%
749мм
Популярные новости
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 9102 просмотра
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинахVideo24 августа, 22:14 • 9658 просмотра
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ24 августа, 22:39 • 10190 просмотра
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненыеPhoto24 августа, 23:11 • 9538 просмотра
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo00:29 • 7276 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 2106 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 5862 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 48722 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 81873 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 49138 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марк Карни
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Канада
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 47184 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 32481 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 33119 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 35868 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 41612 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Твиттер
Шахед-136

5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Полиция открыла пять уголовных производств по факту событий в Криворожском районе. 42-летний мужчина совершил поджог и напал с ножом на людей, погибнув от выстрелов полиции.

5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего

По факту событий в Криворожском районе Днепропетровской области, где мужчина совершил поджог, нападение с ножом и ранил в том числе спасателей, а затем нападавшего застрелили, открыто пять уголовных производств, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Что произошло

24 августа в Криворожском районе 42-летний мужчина совершил поджог, нападал с ножом на местных жителей, спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Для прекращения противоправных действий полицейские применили в отношении нарушителя огнестрельное оружие - мужчина погиб на месте.

Действия полиции

Как указали в полиции, все обстоятельства происшествия будут установлены во время досудебного расследования, в рамках открытых уголовных производств.

За покушение на умышленное убийство 75-летнего мужчины – отца нападавшего – открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За причинение ножевых ранений трем людям, среди которых двое спасателей ГСЧС – по ч. 1 ст. 125 УКУ.

По факту поджога складского помещения внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УКУ.

По фактам посягательства на жизнь сотрудников полиции внесены сведения в ЕРДР по ст. 348 УКУ.

Также ГБР внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

На Днепропетровщине мужчина с ножом ранил спасателей: злоумышленника застрелила полиция24.08.25, 21:55 • 3088 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог