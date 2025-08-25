5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего
Киев • УНН
Полиция открыла пять уголовных производств по факту событий в Криворожском районе. 42-летний мужчина совершил поджог и напал с ножом на людей, погибнув от выстрелов полиции.
По факту событий в Криворожском районе Днепропетровской области, где мужчина совершил поджог, нападение с ножом и ранил в том числе спасателей, а затем нападавшего застрелили, открыто пять уголовных производств, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Что произошло
24 августа в Криворожском районе 42-летний мужчина совершил поджог, нападал с ножом на местных жителей, спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Для прекращения противоправных действий полицейские применили в отношении нарушителя огнестрельное оружие - мужчина погиб на месте.
Действия полиции
Как указали в полиции, все обстоятельства происшествия будут установлены во время досудебного расследования, в рамках открытых уголовных производств.
За покушение на умышленное убийство 75-летнего мужчины – отца нападавшего – открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За причинение ножевых ранений трем людям, среди которых двое спасателей ГСЧС – по ч. 1 ст. 125 УКУ.
По факту поджога складского помещения внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УКУ.
По фактам посягательства на жизнь сотрудников полиции внесены сведения в ЕРДР по ст. 348 УКУ.
Также ГБР внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
