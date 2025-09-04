Всесвітній день тхеквондо та День митного брокера: що ще святкують 4 вересня
Київ • УНН
4 вересня відзначаються Всесвітній день тхеквондо, День митного брокера та Всесвітній день сексуального здоров'я. Також вшановується ікона Божої Матері "Неопалима купина".
Сьогодні, 4 вересня, відзначається Всесвітній день тхеквондо та День митного брокера. Також християни вшановують ікону Божої Матері "Неопалима купина", пише УНН.
Всесвітній день тхеквондо
4 вересня 1994 року у Франції тхеквондо було включене до переліку видів спорту, офіційно визнаних для Олімпійських ігор. Перші міжнародні змагання з даного виду єдиноборств було проведено влітку 2000 року в Австралії.
День митного брокера
Щорічно 4 вересня в Україні відзначається День митного брокера, встановлений на честь прийняття в 1992 році наказу Державного митного комітету, що регламентує діяльність цих фахівців. Це неофіційне свято відзначають ті, хто займається професійною допомогою у митному оформленні товарів.
Всесвітній день сексуального здоров'я
Цю традицію запровадила у 2010 році Міжнародна асоціація сексуального здоров’я. Перше святкування з цього приводу відбулося під гаслом "Поговоримо про це!", закликаючи людство руйнувати табу навколо сексуальності.
Свято ікони Божої Матері "Неопалима купина"
В Україні шанування ікони Божої Матері "Неопалима купина" відбувається 4 вересня (за новим стилем). Цей день асоціюють із незгасною вірою. Образ Божої Матері "Неопалима Купина" – символ віри, захисту й благодаті.
На центральній частині ікони зображено Діву Марію з Немовлям Христом. Вона оточена восьмипроменевою зіркою, утвореною двома ромбами – червоним (символ полум’я) і зеленим (символ куща). У руках Богородиця тримає Ісуса й, як часто зображують, "драбину Якова" – символ єднання земного та небесного.
