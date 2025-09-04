$41.360.01
3 вересня, 17:28 • 18900 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 30928 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 24809 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 24833 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 45376 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23430 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24773 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22818 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24874 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 48006 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Всесвітній день тхеквондо та День митного брокера: що ще святкують 4 вересня

Київ • УНН

 • 124 перегляди

4 вересня відзначаються Всесвітній день тхеквондо, День митного брокера та Всесвітній день сексуального здоров'я. Також вшановується ікона Божої Матері "Неопалима купина".

Всесвітній день тхеквондо та День митного брокера: що ще святкують 4 вересня

Сьогодні, 4 вересня, відзначається Всесвітній день тхеквондо та День митного брокера. Також християни вшановують ікону Божої Матері "Неопалима купина", пише УНН.

Всесвітній день тхеквондо

4 вересня 1994 року у Франції тхеквондо було включене до переліку видів спорту, офіційно визнаних для Олімпійських ігор. Перші міжнародні змагання з даного виду єдиноборств було проведено влітку 2000 року в Австралії.

День митного брокера

Щорічно 4 вересня в Україні відзначається День митного брокера, встановлений на честь прийняття в 1992 році наказу Державного митного комітету, що регламентує діяльність цих фахівців. Це неофіційне свято відзначають ті, хто займається професійною допомогою у митному оформленні товарів.

Заступник голови ВР Корнієнко під час прощання з Андрієм Парубієм поділився спогадами про загиблого політика02.09.25, 20:10 • 3618 переглядiв

Всесвітній день сексуального здоров'я

Цю традицію запровадила у 2010 році Міжнародна асоціація сексуального здоров’я. Перше святкування з цього приводу відбулося під гаслом "Поговоримо про це!", закликаючи людство руйнувати табу навколо сексуальності.

Свято ікони Божої Матері "Неопалима купина"

В Україні шанування ікони Божої Матері "Неопалима купина" відбувається 4 вересня (за новим стилем). Цей день асоціюють із незгасною вірою. Образ Божої Матері "Неопалима Купина" – символ віри, захисту й благодаті.

На центральній частині ікони зображено Діву Марію з Немовлям Христом. Вона оточена восьмипроменевою зіркою, утвореною двома ромбами – червоним (символ полум’я) і зеленим (символ куща). У руках Богородиця тримає Ісуса й, як часто зображують, "драбину Якова" – символ єднання земного та небесного.

Папа Лев XIV закликав припинити війну в Україні та зупинити гуманітарну кризу в Газі15.08.25, 14:08 • 4220 переглядiв

