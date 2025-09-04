Всемирный день тхэквондо и День таможенного брокера: что еще празднуют 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день тхэквондо и День таможенного брокера. Также христиане чтят икону Божией Матери "Неопалимая купина", пишет УНН.

Всемирный день тхэквондо

4 сентября 1994 года во Франции тхэквондо было включено в перечень видов спорта, официально признанных для Олимпийских игр. Первые международные соревнования по данному виду единоборств были проведены летом 2000 года в Австралии.

День таможенного брокера

Ежегодно 4 сентября в Украине отмечается День таможенного брокера, установленный в честь принятия в 1992 году приказа Государственного таможенного комитета, регламентирующего деятельность этих специалистов. Этот неофициальный праздник отмечают те, кто занимается профессиональной помощью в таможенном оформлении товаров.

Всемирный день сексуального здоровья

Эту традицию ввела в 2010 году Международная ассоциация сексуального здоровья. Первое празднование по этому поводу состоялось под лозунгом "Поговорим об этом!", призывая человечество разрушать табу вокруг сексуальности.

Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая купина"

В Украине почитание иконы Божией Матери "Неопалимая купина" происходит 4 сентября (по новому стилю). Этот день ассоциируют с неугасимой верой. Образ Божией Матери "Неопалимая Купина" – символ веры, защиты и благодати.

На центральной части иконы изображена Дева Мария с Младенцем Христом. Она окружена восьмилучевой звездой, образованной двумя ромбами – красным (символ пламени) и зеленым (символ куста). В руках Богородица держит Иисуса и, как часто изображают, "лестницу Иакова" – символ единения земного и небесного.

