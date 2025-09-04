Всемирный день тхэквондо и День таможенного брокера: что еще празднуют 4 сентября

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 сентября, 17:28 • 18989 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 31082 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 24905 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 24929 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 45495 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 23471 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24812 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22822 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24877 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 48026 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
81%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 258945 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 250249 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 247175 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 241223 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 3320 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 16291 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 45494 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 34161 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 48026 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 44748 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марселу Ребелу де Соуза
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Париж
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 3568 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 8766 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 12580 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 29845 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 42861 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
ТикТок

Всемирный день тхэквондо и День таможенного брокера: что еще празднуют 4 сентября

Киев • УНН

 • 158 просмотра

4 сентября отмечаются Всемирный день тхэквондо, День таможенного брокера и Всемирный день сексуального здоровья. Также почитается икона Божией Матери "Неопалимая купина".

Всемирный день тхэквондо и День таможенного брокера: что еще празднуют 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день тхэквондо и День таможенного брокера. Также христиане чтят икону Божией Матери "Неопалимая купина", пишет УНН.

Всемирный день тхэквондо

4 сентября 1994 года во Франции тхэквондо было включено в перечень видов спорта, официально признанных для Олимпийских игр. Первые международные соревнования по данному виду единоборств были проведены летом 2000 года в Австралии.

День таможенного брокера

Ежегодно 4 сентября в Украине отмечается День таможенного брокера, установленный в честь принятия в 1992 году приказа Государственного таможенного комитета, регламентирующего деятельность этих специалистов. Этот неофициальный праздник отмечают те, кто занимается профессиональной помощью в таможенном оформлении товаров.

Заместитель председателя ВР Корниенко во время прощания с Андреем Парубием поделился воспоминаниями о погибшем политике02.09.25, 20:10 • 3618 просмотров

Всемирный день сексуального здоровья

Эту традицию ввела в 2010 году Международная ассоциация сексуального здоровья. Первое празднование по этому поводу состоялось под лозунгом "Поговорим об этом!", призывая человечество разрушать табу вокруг сексуальности.

Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая купина"

В Украине почитание иконы Божией Матери "Неопалимая купина" происходит 4 сентября (по новому стилю). Этот день ассоциируют с неугасимой верой. Образ Божией Матери "Неопалимая Купина" – символ веры, защиты и благодати.

На центральной части иконы изображена Дева Мария с Младенцем Христом. Она окружена восьмилучевой звездой, образованной двумя ромбами – красным (символ пламени) и зеленым (символ куста). В руках Богородица держит Иисуса и, как часто изображают, "лестницу Иакова" – символ единения земного и небесного.

Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе15.08.25, 14:08 • 4220 просмотров

Павел Зинченко

Общество
Государственная граница Украины
Австралия
Франция
Украина