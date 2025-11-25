6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на Київ
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада поранень зазнали щонайменше 6 людей, 9 врятовано. Зафіксовано пошкодження 9-поверхового та 22-поверхового будинків у Дніпровському та Печерському районах.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 25 листопада постраждали щонайменше 6 людей, з них двоє госпіталізовані. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, щонайменше 8 людей врятовані.
На місцях служби працюють з людьми та ліквідовують наслідки атаки
Він також поінформував, що у Печерському районі столиці зафіксовано пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. Інформація про потерпілих наразі не надходила.
Тим часом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки є влучання та пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
У Печерському районі влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів. Пожежу на 5 поверсі рятувальники ліквідували. Одну людину врятовано. Триває розбір конструкцій
Вони додали, що у Дніпровському районі за ще однією адресою сталось влучання у 2-поверхову будівлю, без пожежі.
"У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
Київ зазнав масованої комбінованої атаки в ніч на 25 листопада, ворог бив крилатиими ракетами, балістикою та БпЛА.
