6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на Київ

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 25 листопада постраждали щонайменше 6 людей, з них двоє госпіталізовані. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

За його словами, щонайменше 8 людей врятовані.

На місцях служби працюють з людьми та ліквідовують наслідки атаки

Він також поінформував, що у Печерському районі столиці зафіксовано пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. Інформація про потерпілих наразі не надходила.

Тим часом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки є влучання та пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

У Печерському районі влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів. Пожежу на 5 поверсі рятувальники ліквідували. Одну людину врятовано. Триває розбір конструкцій