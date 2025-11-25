$42.270.11
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 24940 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 27704 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 25877 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 26853 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 38846 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 34251 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17781 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14605 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12342 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
6 раненых, попадания в жилые дома: появились кадры ночной комбинированной атаки на Киев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 25 ноября ранения получили по меньшей мере 6 человек, 9 спасены. Зафиксированы повреждения 9-этажного и 22-этажного домов в Днепровском и Печерском районах.

6 раненых, попадания в жилые дома: появились кадры ночной комбинированной атаки на Киев

В результате ночной вражеской атаки на Киев 25 ноября пострадали по меньшей мере 6 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, по меньшей мере 8 человек спасены.

На местах службы работают с людьми и ликвидируют последствия атаки

- рассказал Ткаченко.

Он также сообщил, что в Печерском районе столицы зафиксировано повреждение 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Информация о пострадавших пока не поступала.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что в результате атаки есть попадания и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Есть разрушения на уровне 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже спасатели ликвидировали. Один человек спасен. Продолжается разбор конструкций

- рассказали спасатели.

Они добавили, что в Днепровском районе по еще одному адресу произошло попадание в 2-этажное здание, без пожара.

"В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Киев подвергся массированной комбинированной атаке в ночь на 25 ноября, враг бил крылатыми ракетами, баллистикой и БПЛА.

Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24.11.25, 23:16 • 4024 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
«Калибр» (семейство ракет)
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев