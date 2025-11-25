6 раненых, попадания в жилые дома: появились кадры ночной комбинированной атаки на Киев
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 25 ноября ранения получили по меньшей мере 6 человек, 9 спасены. Зафиксированы повреждения 9-этажного и 22-этажного домов в Днепровском и Печерском районах.
В результате ночной вражеской атаки на Киев 25 ноября пострадали по меньшей мере 6 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, по меньшей мере 8 человек спасены.
На местах службы работают с людьми и ликвидируют последствия атаки
Он также сообщил, что в Печерском районе столицы зафиксировано повреждение 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Информация о пострадавших пока не поступала.
Тем временем в ГСЧС уточнили, что в результате атаки есть попадания и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Есть разрушения на уровне 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже спасатели ликвидировали. Один человек спасен. Продолжается разбор конструкций
Они добавили, что в Днепровском районе по еще одному адресу произошло попадание в 2-этажное здание, без пожара.
"В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора", - добавили в ГСЧС.
Напомним
Киев подвергся массированной комбинированной атаке в ночь на 25 ноября, враг бил крылатыми ракетами, баллистикой и БПЛА.
