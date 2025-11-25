6 раненых, попадания в жилые дома: появились кадры ночной комбинированной атаки на Киев

В результате ночной вражеской атаки на Киев 25 ноября пострадали по меньшей мере 6 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

По его словам, по меньшей мере 8 человек спасены.

На местах службы работают с людьми и ликвидируют последствия атаки

Он также сообщил, что в Печерском районе столицы зафиксировано повреждение 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Информация о пострадавших пока не поступала.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что в результате атаки есть попадания и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Есть разрушения на уровне 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже спасатели ликвидировали. Один человек спасен. Продолжается разбор конструкций