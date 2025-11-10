3D-система допоможе у розпізнаванні: Мін’юст презентував інноваційний інструмент Skeletarius
Київ • УНН
Уряд представив інноваційну систему Skeletarius для ідентифікації людей за 3D-моделями черепа, що доповнить класичні методи. Ця технологія поєднує судову антропологію та цифрові технології для встановлення особи за 3D-сканом черепа та прижиттєвими фотографіями.
Деталі
Оскільки в умовах війни ДНК-експертизи не завжди дають результат ідентифікації загиблих, урядом запропоновано інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа. Це допоможе особливо у тих випадках, коли біологічний матеріал сильно пошкоджений або відсутні близькі родичі для порівняння.
Як пояснює преслужба Мін'юст, новий інструмент доповнюватиме класичні методи ідентифікації.
Skeletarius — унікальна технологія, яка поєднує наукові знання судової антропології та сучасні цифрові технології, дає можливість ідентифікувати особу за 3D-сканом черепа та прижиттєвими фотографіями.
Інструкція основних кроків роботи Skeletarius
- отримується 3D-модель черепа (наприклад, зі скану);
- завантажуються прижиттєві фото особи;
- проводиться анатомічне співставлення ключових рис обличчя;
- на основі складних математичних моделей система видає рівень ймовірності збігу.
Доповнення
Розробка є частиною комплексної роботи Міністерства юстиції України над модернізацією судово-експертної системи та впровадженням інноваційних підходів у сфері криміналістики.
Завдяки поєднанню технологій 3D-моделювання, машинного навчання та цифрової антропометрії Skeletarius створює нові можливості для судової ідентифікації.