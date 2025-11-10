3D-система допоможе у розпізнаванні: Мін’юст презентував інноваційний інструмент Skeletarius

В Уряді запропонували інноваційну систему Skeletarius, яка допоможе у ідентифікації людей засобом 3D-моделювання черепа, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерство юстиції України.

Оскільки в умовах війни ДНК-експертизи не завжди дають результат ідентифікації загиблих, урядом запропоновано інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа. Це допоможе особливо у тих випадках, коли біологічний матеріал сильно пошкоджений або відсутні близькі родичі для порівняння.

Як пояснює преслужба Мін'юст, новий інструмент доповнюватиме класичні методи ідентифікації.

Skeletarius — унікальна технологія, яка поєднує наукові знання судової антропології та сучасні цифрові технології, дає можливість ідентифікувати особу за 3D-сканом черепа та прижиттєвими фотографіями.