3D-система поможет в распознавании: Минюст представил инновационный инструмент Skeletarius
Киев • УНН
Правительство представило инновационную систему Skeletarius для идентификации людей по 3D-моделям черепа, которая дополнит классические методы. Эта технология сочетает судебную антропологию и цифровые технологии для установления личности по 3D-скану черепа и прижизненным фотографиям.
В Правительстве предложили инновационную систему Skeletarius, которая поможет в идентификации людей посредством 3D-моделирования черепа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Детали
Поскольку в условиях войны ДНК-экспертизы не всегда дают результат идентификации погибших, правительством предложена инновационная система для установления личности по 3D-модели черепа. Это поможет особенно в тех случаях, когда биологический материал сильно поврежден или отсутствуют близкие родственники для сравнения.
Как объясняет пресс-служба Минюста, новый инструмент будет дополнять классические методы идентификации.
Skeletarius — уникальная технология, которая сочетает научные знания судебной антропологии и современные цифровые технологии, дает возможность идентифицировать личность по 3D-скану черепа и прижизненным фотографиям.
Инструкция основных шагов работы Skeletarius
- получается 3D-модель черепа (например, со скана);
- загружаются прижизненные фото лица;
- проводится анатомическое сопоставление ключевых черт лица;
- на основе сложных математических моделей система выдает уровень вероятности совпадения.
Дополнение
Разработка является частью комплексной работы Министерства юстиции Украины над модернизацией судебно-экспертной системы и внедрением инновационных подходов в сфере криминалистики.
Благодаря сочетанию технологий 3D-моделирования, машинного обучения и цифровой антропометрии Skeletarius создает новые возможности для судебной идентификации.