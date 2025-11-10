$41.980.11
17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
14:34
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
13:36
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове
13:27
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
3D-система поможет в распознавании: Минюст представил инновационный инструмент Skeletarius

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Правительство представило инновационную систему Skeletarius для идентификации людей по 3D-моделям черепа, которая дополнит классические методы. Эта технология сочетает судебную антропологию и цифровые технологии для установления личности по 3D-скану черепа и прижизненным фотографиям.

3D-система поможет в распознавании: Минюст представил инновационный инструмент Skeletarius

В Правительстве предложили инновационную систему Skeletarius, которая поможет в идентификации людей посредством 3D-моделирования черепа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Детали

Поскольку в условиях войны ДНК-экспертизы не всегда дают результат идентификации погибших, правительством предложена инновационная система для установления личности по 3D-модели черепа. Это поможет особенно в тех случаях, когда биологический материал сильно поврежден или отсутствуют близкие родственники для сравнения.

Как объясняет пресс-служба Минюста, новый инструмент будет дополнять классические методы идентификации.

Skeletarius — уникальная технология, которая сочетает научные знания судебной антропологии и современные цифровые технологии, дает возможность идентифицировать личность по 3D-скану черепа и прижизненным фотографиям.

- говорится в материале презентации.

Инструкция основных шагов работы Skeletarius

  • получается 3D-модель черепа (например, со скана);
    • загружаются прижизненные фото лица;
      • проводится анатомическое сопоставление ключевых черт лица;
        • на основе сложных математических моделей система выдает уровень вероятности совпадения.

          Дополнение

          Разработка является частью комплексной работы Министерства юстиции Украины над модернизацией судебно-экспертной системы и внедрением инновационных подходов в сфере криминалистики.

          Благодаря сочетанию технологий 3D-моделирования, машинного обучения и цифровой антропометрии Skeletarius создает новые возможности для судебной идентификации.

          - объясняет ведомство.

          Напомним

          Игорь Тележников

