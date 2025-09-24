24 вересня: Всесвітній день горили, День жіночого здоров’я та фітнесу

Сьогодні, 24 вересня, відзначається Всесвітній день горили, День жіночого здоров’я та фітнесу, а також проподиться Всесвітній день досліджень раку, пише УНН.

Деталі

Всесвітній день горили

Всесвітній день горили відзначається щороку 24 вересня — це міжнародний день, присвячений гібонам. Мета цієї події підвищити обізнаність про горил, їхню біологію, загрози, з якими вони стикаються, і дії задля охорони.

У 2017 році відзначення Всесвітній день горили було започатковано організацією Dian Fossey Gorilla Fund у зв’язку із 50-річчям Karisoke Research Center — польового наукового центру, заснованого Діан Фосі.

Діан Фосі – одна з центральних фігур у вивченні та охороні гірських горил. Вона заснувала Karisoke Research Center, багато зробила для розуміння природи поведінки горил, їхніх соціальних структур, а також активно боролась із браконьєрством.

Karisoke Research Center — довготривалий проєкт дослідження та захисту горил.

Всесвітній день досліджень раку

Всесвітній день досліджень раку, що відзначається щорічно 24 вересня, є глобальною ініціативою, яка підкреслює важливість досліджень раку та неоціненний внесок дослідників у всьому світі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадськості про важливість безперервних досліджень для поліпшення показників виживання, підвищення якості життя хворих на рак і зменшення кількості людей, які страждають від цього руйнівного захворювання.

Вперше 11 провідних організацій, включаючи Міжнародний союз боротьби проти раку (UICC), об’єдналися, щоб відзначити 24 вересня як Всесвітній день досліджень раку. Ця глобальна кампанія була ініційована з метою привернути увагу до надзвичайного впливу досліджень і видатного внеску дослідників раку в усьому світі. Ініціатива була розроблена відповідно до цілей Всесвітньої декларації проти раку, просуваючи дослідження раку і підтримуючи його динаміку.

День жіночого здоров’я та фітнесу

День жіночого здоров’я та фітнесу відзначають у США щороку в останню середу вересня, пропагуючи важливість здоров’я та фітнесу для жінок різного віку. Це найбільша щорічна подія, спрямована на зміцнення здоров’я жінок, яка має на меті надихнути жінок взяти під контроль своє здоров’я за допомогою фізичної активності, вибору здорового способу життя та регулярних медичних оглядів. Цей особливий день заохочує жінок зробити фітнес пріоритетом, підвищуючи обізнаність про унікальні потреби жінок у сфері охорони здоров’я та надаючи практичні способи збереження здоров’я.

День жіночого здоров’я та фітнесу нагадує про те, що потреби жінок у здоров’ї відрізняються від потреб чоловіків через біологічні відмінності. Жінки стикаються з унікальними проблемами зі здоров’ям, які вимагають особливого догляду та уваги. Для жінок дуже важливо підтримувати здоровий спосіб життя, який включає регулярну фізичну активність, збалансоване харчування та проактивний моніторинг стану здоров’я шляхом відвідування лікарів.

Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення

24 вересня в світі проводиться Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Впроваджена ця подія завдяки ініціативі Глобальної коаліції компаній-розробників програмного забезпечення, різних асоціацій та незалежних розробників, що була оголошена 2 вересня 2008 року.

Першим етапом для запровадження цього дня стало прийняття Європейським парламентом у вересні 2003 року поправок, які обмежують сферу дії патентного законодавства та захищають невеликі підприємства, що займаються розробкою програмного забезпечення, від негативного впливу "широких" патентів. Сталося це завдяки зусиллям активістів, у тому числі Бенджаміна Хенріона – ініціатора проекту StopSoftwarePatents.

Незважаючи на ці "перемоги", питання про те, чи слід скасувати патенти на програмне забезпечення, досі залишається відкритим. Цей вересневий день – ще одна нагода продемонструвати зростаючу стурбованість розробників та користувачів з приводу видачі патентів на програмне забезпечення, яке впливає на їхню свободу впроваджувати нововведення.

Церковне свято

Сьогодні церква вшановує одного зі славних синів землі Української – преподобного Феодосія Манявського. Він був канонізований українською церквою в липні 2004 року. Шанується як великий подвижник, наставник у чернечому житті, один із засновників унікального Манявського Скиту, знаного як Український Афон.