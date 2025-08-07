Дослідження виявило: третина онкохворих страждають від втоми навіть через роки після терапії

Згідно з дослідженням Німецького центру дослідження раку в Гейдельберзі близько третини всіх пацієнтів, які тривалий час боролися з раком молочної залози, передміхурової залози або товстої кишки, страждають від сильної втоми навіть через 5–16 років після встановлення діагнозу, передає УНН.

Деталі

Люди, які хворіють на рак, часто страждають від постійного відчуття повної виснаженості, так званої втоми. Як виявили вчені, втома зберігається ще довгий час після закінчення лікування.

Довідка

Одним із найпоширеніших наслідків раку є втома – тривале відчуття фізичного, розумового та емоційного виснаження. Воно виникає у 85 % пацієнтів під час активної терапії. Досі вважалося, що після закінчення лікування симптоми поступово зникають.

Однак результати останніх досліджень показують, що у багатьох людей, які пережили рак, втома зберігається протягом багатьох років після завершення терапії або з'являється знову. - передає Nachrichten idw.

У дослідженні взяли участь понад 6000 людей, які довго пережили рак молочної залози, простати та товстої кишки.

Про стійкі симптоми втоми повідомили близько 34-39 відсотків; страждають молоді люди, а також пацієнти з депресією і ті, хто мав численні супутні захворювання.

Втома не є однорідним симптомом. Ми змогли показати, що фізична, когнітивна та афективна втома мають різні фактори ризику, а також різний зв’язок зі смертністю - пояснює Мелісса Тонг, провідний автор дослідження.

Сильна втома, особливо фізична, була пов’язана зі збільшенням ризику смерті до 2,4 раза. Автори пояснюють, що фізична втома може відображати відчуття людиною того, які види діяльності все ще можливі, а які ні, незалежно від її поточного стану – незалежно від віку та супутніх захворювань.

Висновок

Результати підкреслюють необхідність систематичного скринінгу на втому як частини подальшого догляду за хворими на рак – навіть через багато років після завершення лікування.

"Люди, які довго вижили, потребують концепцій довгострокового догляду, які інтегрують психосоціальні, фізичні та медичні аспекти", – пояснює Фолькер Арндт з Німецького центру дослідження раку (DKFZ), старший автор дослідження.

Нагадаємо

Рак легень посідає перше місце в світі за рівнем смертності серед онкологічних захворювань. Щороку від цієї хвороби помирає понад 1,7 млн людей. І найбільша проблема — вчасне виявлення.