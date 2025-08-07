Исследование показало: треть онкобольных страдают от усталости даже спустя годы после терапии

Согласно исследованию Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге, около трети всех пациентов, которые длительное время боролись с раком молочной железы, предстательной железы или толстой кишки, страдают от сильной усталости даже через 5–16 лет после установления диагноза, передает УНН.

Детали

Люди, болеющие раком, часто страдают от постоянного ощущения полной истощенности, так называемой усталости. Как обнаружили ученые, усталость сохраняется еще долгое время после окончания лечения.

Справка

Одним из самых распространенных последствий рака является усталость – длительное ощущение физического, умственного и эмоционального истощения. Оно возникает у 85 % пациентов во время активной терапии. До сих пор считалось, что после окончания лечения симптомы постепенно исчезают.

Однако результаты последних исследований показывают, что у многих людей, переживших рак, усталость сохраняется в течение многих лет после завершения терапии или появляется снова. - передает Nachrichten idw.

В исследовании приняли участие более 6000 человек, которые долго пережили рак молочной железы, простаты и толстой кишки.

О стойких симптомах усталости сообщили около 34-39 процентов; страдают молодые люди, а также пациенты с депрессией и те, кто имел многочисленные сопутствующие заболевания.

Усталость не является однородным симптомом. Мы смогли показать, что физическая, когнитивная и аффективная усталость имеют разные факторы риска, а также разную связь со смертностью - объясняет Мелисса Тонг, ведущий автор исследования.

Сильная усталость, особенно физическая, была связана с увеличением риска смерти до 2,4 раза. Авторы объясняют, что физическая усталость может отражать ощущение человеком того, какие виды деятельности все еще возможны, а какие нет, независимо от его текущего состояния – независимо от возраста и сопутствующих заболеваний.

Вывод

Результаты подчеркивают необходимость систематического скрининга на усталость как части последующего ухода за больными раком – даже через много лет после завершения лечения.

"Люди, которые долго выжили, нуждаются в концепциях долгосрочного ухода, которые интегрируют психосоциальные, физические и медицинские аспекты", – объясняет Фолькер Арндт из Немецкого центра исследования рака (DKFZ), старший автор исследования.

Напомним

Рак легких занимает первое место в мире по уровню смертности среди онкологических заболеваний. Ежегодно от этой болезни умирает более 1,7 млн человек. И самая большая проблема — своевременное выявление.