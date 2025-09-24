24 сентября: Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса

Сегодня, 24 сентября, отмечается Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса, а также проводится Всемирный день исследований рака, пишет УНН.

Подробности

Всемирный день гориллы

Всемирный день гориллы отмечается ежегодно 24 сентября — это международный день, посвященный гиббонам. Цель этого события — повысить осведомленность о гориллах, их биологии, угрозах, с которыми они сталкиваются, и действиях по охране.

В 2017 году празднование Всемирного дня гориллы было начато организацией Dian Fossey Gorilla Fund в связи с 50-летием Karisoke Research Center — полевого научного центра, основанного Диан Фосси.

Диан Фосси – одна из центральных фигур в изучении и охране горных горилл. Она основала Karisoke Research Center, много сделала для понимания природы поведения горилл, их социальных структур, а также активно боролась с браконьерством.

Karisoke Research Center — долгосрочный проект исследования и защиты горилл.

Всемирный день исследований рака

Всемирный день исследований рака, отмечаемый ежегодно 24 сентября, является глобальной инициативой, которая подчеркивает важность исследований рака и неоценимый вклад исследователей во всем мире. Этот день посвящен повышению осведомленности общественности о важности непрерывных исследований для улучшения показателей выживаемости, повышения качества жизни больных раком и уменьшения количества людей, страдающих от этого разрушительного заболевания.

Впервые 11 ведущих организаций, включая Международный союз борьбы против рака (UICC), объединились, чтобы отметить 24 сентября как Всемирный день исследований рака. Эта глобальная кампания была инициирована с целью привлечь внимание к чрезвычайному влиянию исследований и выдающемуся вкладу исследователей рака во всем мире. Инициатива была разработана в соответствии с целями Всемирной декларации против рака, продвигая исследования рака и поддерживая его динамику.

День женского здоровья и фитнеса

День женского здоровья и фитнеса отмечают в США ежегодно в последнюю среду сентября, пропагандируя важность здоровья и фитнеса для женщин всех возрастов. Это крупнейшее ежегодное событие, направленное на укрепление здоровья женщин, которое имеет целью вдохновить женщин взять под контроль свое здоровье с помощью физической активности, выбора здорового образа жизни и регулярных медицинских осмотров. Этот особый день поощряет женщин сделать фитнес приоритетом, повышая осведомленность об уникальных потребностях женщин в сфере здравоохранения и предоставляя практические способы сохранения здоровья.

День женского здоровья и фитнеса напоминает о том, что потребности женщин в здоровье отличаются от потребностей мужчин из-за биологических различий. Женщины сталкиваются с уникальными проблемами со здоровьем, которые требуют особого ухода и внимания. Для женщин очень важно поддерживать здоровый образ жизни, который включает регулярную физическую активность, сбалансированное питание и проактивный мониторинг состояния здоровья путем посещения врачей.

Всемирный день против патентов на программное обеспечение

24 сентября в мире проводится Всемирный день против патентов на программное обеспечение. Внедрено это событие благодаря инициативе Глобальной коалиции компаний-разработчиков программного обеспечения, различных ассоциаций и независимых разработчиков, которая была объявлена 2 сентября 2008 года.

Первым этапом для введения этого дня стало принятие Европейским парламентом в сентябре 2003 года поправок, которые ограничивают сферу действия патентного законодательства и защищают небольшие предприятия, занимающиеся разработкой программного обеспечения, от негативного влияния "широких" патентов. Произошло это благодаря усилиям активистов, в том числе Бенджамина Хенриона – инициатора проекта StopSoftwarePatents.

Несмотря на эти "победы", вопрос о том, следует ли отменить патенты на программное обеспечение, до сих пор остается открытым. Этот сентябрьский день – еще одна возможность продемонстрировать растущую обеспокоенность разработчиков и пользователей по поводу выдачи патентов на программное обеспечение, которое влияет на их свободу внедрять нововведения.

Церковный праздник

Сегодня церковь чтит одного из славных сыновей земли Украинской – преподобного Феодосия Манявского. Он был канонизирован украинской церковью в июле 2004 года. Почитается как великий подвижник, наставник в монашеской жизни, один из основателей уникального Манявского Скита, известного как Украинский Афон.