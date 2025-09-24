$41.380.13
23 сентября, 19:19
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
24 сентября: Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса

Киев • УНН

 • 8 просмотра

24 сентября отмечаются Всемирный день гориллы, Всемирный день исследований рака и День женского здоровья и фитнеса. Также проводится Всемирный день против патентов на программное обеспечение.

24 сентября: Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса

Сегодня, 24 сентября, отмечается Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса, а также проводится Всемирный день исследований рака, пишет УНН.

Подробности

Всемирный день гориллы

Всемирный день гориллы отмечается ежегодно 24 сентября — это международный день, посвященный гиббонам. Цель этого события — повысить осведомленность о гориллах, их биологии, угрозах, с которыми они сталкиваются, и действиях по охране.

В 2017 году празднование Всемирного дня гориллы было начато организацией Dian Fossey Gorilla Fund в связи с 50-летием Karisoke Research Center — полевого научного центра, основанного Диан Фосси.

Диан Фосси – одна из центральных фигур в изучении и охране горных горилл. Она основала Karisoke Research Center, много сделала для понимания природы поведения горилл, их социальных структур, а также активно боролась с браконьерством.

Karisoke Research Center — долгосрочный проект исследования и защиты горилл.

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер04.06.25, 13:54 • 119724 просмотра

Всемирный день исследований рака

Всемирный день исследований рака, отмечаемый ежегодно 24 сентября, является глобальной инициативой, которая подчеркивает важность исследований рака и неоценимый вклад исследователей во всем мире. Этот день посвящен повышению осведомленности общественности о важности непрерывных исследований для улучшения показателей выживаемости, повышения качества жизни больных раком и уменьшения количества людей, страдающих от этого разрушительного заболевания.

Впервые 11 ведущих организаций, включая Международный союз борьбы против рака (UICC), объединились, чтобы отметить 24 сентября как Всемирный день исследований рака. Эта глобальная кампания была инициирована с целью привлечь внимание к чрезвычайному влиянию исследований и выдающемуся вкладу исследователей рака во всем мире. Инициатива была разработана в соответствии с целями Всемирной декларации против рака, продвигая исследования рака и поддерживая его динамику.

Исследование показало: треть онкобольных страдают от усталости даже спустя годы после терапии07.08.25, 18:00 • 3407 просмотров

День женского здоровья и фитнеса

День женского здоровья и фитнеса отмечают в США ежегодно в последнюю среду сентября, пропагандируя важность здоровья и фитнеса для женщин всех возрастов. Это крупнейшее ежегодное событие, направленное на укрепление здоровья женщин, которое имеет целью вдохновить женщин взять под контроль свое здоровье с помощью физической активности, выбора здорового образа жизни и регулярных медицинских осмотров. Этот особый день поощряет женщин сделать фитнес приоритетом, повышая осведомленность об уникальных потребностях женщин в сфере здравоохранения и предоставляя практические способы сохранения здоровья.

День женского здоровья и фитнеса напоминает о том, что потребности женщин в здоровье отличаются от потребностей мужчин из-за биологических различий. Женщины сталкиваются с уникальными проблемами со здоровьем, которые требуют особого ухода и внимания. Для женщин очень важно поддерживать здоровый образ жизни, который включает регулярную физическую активность, сбалансированное питание и проактивный мониторинг состояния здоровья путем посещения врачей.

Зеленский: Ветеранский спорт должен быть приоритетом для государства21.05.25, 02:51 • 4881 просмотр

Всемирный день против патентов на программное обеспечение

24 сентября в мире проводится Всемирный день против патентов на программное обеспечение. Внедрено это событие благодаря инициативе Глобальной коалиции компаний-разработчиков программного обеспечения, различных ассоциаций и независимых разработчиков, которая была объявлена 2 сентября 2008 года.

Первым этапом для введения этого дня стало принятие Европейским парламентом в сентябре 2003 года поправок, которые ограничивают сферу действия патентного законодательства и защищают небольшие предприятия, занимающиеся разработкой программного обеспечения, от негативного влияния "широких" патентов. Произошло это благодаря усилиям активистов, в том числе Бенджамина Хенриона – инициатора проекта StopSoftwarePatents.

Несмотря на эти "победы", вопрос о том, следует ли отменить патенты на программное обеспечение, до сих пор остается открытым. Этот сентябрьский день – еще одна возможность продемонстрировать растущую обеспокоенность разработчиков и пользователей по поводу выдачи патентов на программное обеспечение, которое влияет на их свободу внедрять нововведения.

Кибератака парализовала работу крупнейших аэропортов Европы, злоумышленники требуют выкуп - ВВС22.09.25, 15:39 • 3034 просмотра

Церковный праздник

Сегодня церковь чтит одного из славных сыновей земли Украинской – преподобного Феодосия Манявского. Он был канонизирован украинской церковью в июле 2004 года. Почитается как великий подвижник, наставник в монашеской жизни, один из основателей уникального Манявского Скита, известного как Украинский Афон.

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье
Европейский парламент
Соединённые Штаты