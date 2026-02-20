$43.290.03
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 122 перегляди

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні, вшановуючи загиблих під час Революції Гідності. Ця дата є піком насильства 2014 року, коли загинула найбільша кількість протестувальників.

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День Героїв Небесної Сотні. Це дата пам’яті про людей, які загинули під час Революції Гідності, насамперед у найтрагічніші дні протистояння в центрі Києва у лютому 2014 року, передає УНН.

Пам’ятний день встановили Указом Президента №69/2015 і відтоді його відзначають щороку саме 20 лютого. 

Революція Гідності – масовий громадянський протест, який тривав 94 дні – з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави, а згодом антиконституційними діями влади. Центром подій стали столичний майдан Незалежності та навколишні вулиці: Хрещатик, Михайла Грушевського, Інститутська. 

Чому датою вшанування обрали саме 20 лютого

20 лютого 2014 року стало піком насильства проти протестувальників: цього дня на вулицях урядового кварталу й поблизу Майдану загинула найбільша кількість людей. Саме тому дата перетворилася на символічну межу, після якої зворотного шляху вже не було: суспільство заплатило найвищу ціну за вибір свободи, гідності й європейського майбутнього.

Хто такі Герої Небесної Сотні

Назва "Небесна Сотня" виникла за аналогією із сотнями Самооборони Майдану і закріпилася під час прощань із загиблими 21-22 лютого 2014 року. До Героїв Небесної Сотні належать люди різного віку, професій, поглядів, з різних регіонів і навіть країн. 

Український інститут національної пам’яті наводить такі деталі: наймолодшому Герою Назарію Войтовичу було 17 років, найстаршому — Іванові Наконечному — 82 роки. Серед 107 героїв, які загинули під час Революції Гідності, було й три жінки. Це Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет.

Держава і пам’ять: що змінилося після 2014 року 

Після Революції Гідності Україна почала вибудовувати цілий пласт державної політики пам’яті. 

Окремим символом стала державна нагорода, пов’язана з подвигом Небесної Сотні: йдеться про орден Героїв Небесної Сотні, статут і зразок якого затвердили Указом Президента №844/2014. 

А п’ятьом патріотам із числа Героїв Небесної Сотні — Олександру Бадері, Юрію Дяковському, Юрію Поправці, Володимиру Рибаку та Дмитру Чернявському — звання "Герой України" присвоїли посмертно.  

Цього року, як і зазвичай, до пам’ятних знаків та меморіалів загиблим покладуть квіти, а перші особи держави згадають героїв Небесної Сотні у своїх промовах і відеозверненнях. У церквах, храмах і соборах відбудуться панахиди.   

Окрім того, напередодні 20 лютого 2026 року Національний музей Революції Гідності та партнери також анонсували заходи й соціальну кампанію до дати, а в Києві заплановані меморіальні події за участю родин героїв. 

Про Героїв Небесної Сотні можна почитати книги та подивитися документальні стрічки. Зокрема:

  • серію книжок “Майдан. Пряма мова”;
    • тритомник “Небесна Сотня. Життєписи” (авторка — Світлана Терейковська);
      • книгу “Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності”;
        • збірку “Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах”;
          • цикл стрічок “Зима, що нас змінила” режисера Володимира Тихого;
            • фільм “Майдан” Сергія Лозниці.

              Чому ця дата відчувається інакше під час "великої війни"

              Після 2022 року День Героїв Небесної Сотні набув додаткового виміру. Революція Гідності стала не лише історією про протести, а й передмовою до довгої війни за право України бути собою. У цьому сенсі 20 лютого — точка відліку від вибору свободи в 2013 – 2014 роках до щоденного спротиву сьогодні.

              Олександра Василенко

              Суспільство
              Режисер
              Війна в Україні
              Фільм
              Сутички
              Майдан Незалежності
              Мітинги в Україні
              Україна
              Київ