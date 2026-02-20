$43.290.03
51.260.09
ukenru
19 февраля, 15:01 • 25901 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
19 февраля, 14:46 • 50927 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 29537 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
19 февраля, 13:31 • 48446 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
19 февраля, 12:37 • 30019 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
19 февраля, 11:28 • 42205 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29555 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27064 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
19 февраля, 07:36 • 26371 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19516 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
20 февраля - День Героев Небесной Сотни

Киев • УНН

 • 2020 просмотра

20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни, чествуя погибших во время Революции Достоинства. Эта дата является пиком насилия 2014 года, когда погибло наибольшее количество протестующих.

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День Героев Небесной Сотни. Это дата памяти о людях, погибших во время Революции Достоинства, прежде всего в самые трагические дни противостояния в центре Киева в феврале 2014 года, передает УНН.

Памятный день установили Указом Президента №69/2015 и с тех пор его отмечают ежегодно именно 20 февраля. 

Революция Достоинства – массовый гражданский протест, который длился 94 дня – с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Он был вызван резким изменением внешнеполитического курса и вектора развития государства, а впоследствии антиконституционными действиями власти. Центром событий стали столичный майдан Независимости и окружающие улицы: Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская. 

Почему датой чествования выбрали именно 20 февраля

20 февраля 2014 года стало пиком насилия против протестующих: в этот день на улицах правительственного квартала и вблизи Майдана погибло наибольшее количество людей. Именно поэтому дата превратилась в символический рубеж, после которого обратного пути уже не было: общество заплатило самую высокую цену за выбор свободы, достоинства и европейского будущего.

Кто такие Герои Небесной Сотни

Название "Небесная Сотня" возникло по аналогии с сотнями Самообороны Майдана и закрепилось во время прощаний с погибшими 21-22 февраля 2014 года. К Героям Небесной Сотни относятся люди разного возраста, профессий, взглядов, из разных регионов и даже стран. 

Украинский институт национальной памяти приводит такие детали: самому молодому Герою Назарию Войтовичу было 17 лет, самому старшему – Ивану Наконечному – 82 года. Среди 107 героев, погибших во время Революции Достоинства, было и три женщины. Это Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Государство и память: что изменилось после 2014 года 

После Революции Достоинства Украина начала выстраивать целый пласт государственной политики памяти. 

Отдельным символом стала государственная награда, связанная с подвигом Небесной Сотни: речь идет об ордене Героев Небесной Сотни, устав и образец которого утвердили Указом Президента №844/2014. 

А пятерым патриотам из числа Героев Небесной Сотни – Александру Бадере, Юрию Дяковскому, Юрию Поправке, Владимиру Рыбаку и Дмитрию Чернявскому – звание "Герой Украины" присвоили посмертно.  

В этом году, как и обычно, к памятным знакам и мемориалам погибшим возложат цветы, а первые лица государства вспомнят героев Небесной Сотни в своих речах и видеообращениях. В церквях, храмах и соборах состоятся панихиды.   

Кроме того, накануне 20 февраля 2026 года Национальный музей Революции Достоинства и партнеры также анонсировали мероприятия и социальную кампанию к дате, а в Киеве запланированы мемориальные события с участием семей героев. 

О Героях Небесной Сотни можно почитать книги и посмотреть документальные ленты. В частности:

  • серию книг “Майдан. Прямая речь”;
    • трехтомник “Небесная Сотня. Жизнеописания” (автор – Светлана Терейковская);
      • книгу “Майдан от первого лица. 45 историй Революции Достоинства”;
        • сборник “Майдан от первого лица. Искусство на баррикадах”;
          • цикл лент “Зима, которая нас изменила” режиссера Владимира Тихого;
            • фильм “Майдан” Сергея Лозницы.

              Почему эта дата ощущается иначе во время "большой войны"

              После 2022 года День Героев Небесной Сотни приобрел дополнительное измерение. Революция Достоинства стала не только историей о протестах, но и предисловием к долгой войне за право Украины быть собой. В этом смысле 20 февраля – точка отсчета от выбора свободы в 2013-2014 годах до ежедневного сопротивления сегодня.

              Александра Василенко

              Общество
              Режиссер
              Война в Украине
              Фильм
              Столкновения
              Майдан Незалежности
              Митинги в Украине
              Украина
              Киев