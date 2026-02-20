20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День Героев Небесной Сотни. Это дата памяти о людях, погибших во время Революции Достоинства, прежде всего в самые трагические дни противостояния в центре Киева в феврале 2014 года, передает УНН.

Памятный день установили Указом Президента №69/2015 и с тех пор его отмечают ежегодно именно 20 февраля.

Революция Достоинства – массовый гражданский протест, который длился 94 дня – с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Он был вызван резким изменением внешнеполитического курса и вектора развития государства, а впоследствии антиконституционными действиями власти. Центром событий стали столичный майдан Независимости и окружающие улицы: Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская.

Почему датой чествования выбрали именно 20 февраля

20 февраля 2014 года стало пиком насилия против протестующих: в этот день на улицах правительственного квартала и вблизи Майдана погибло наибольшее количество людей. Именно поэтому дата превратилась в символический рубеж, после которого обратного пути уже не было: общество заплатило самую высокую цену за выбор свободы, достоинства и европейского будущего.

Кто такие Герои Небесной Сотни

Название "Небесная Сотня" возникло по аналогии с сотнями Самообороны Майдана и закрепилось во время прощаний с погибшими 21-22 февраля 2014 года. К Героям Небесной Сотни относятся люди разного возраста, профессий, взглядов, из разных регионов и даже стран.

Украинский институт национальной памяти приводит такие детали: самому молодому Герою Назарию Войтовичу было 17 лет, самому старшему – Ивану Наконечному – 82 года. Среди 107 героев, погибших во время Революции Достоинства, было и три женщины. Это Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Государство и память: что изменилось после 2014 года

После Революции Достоинства Украина начала выстраивать целый пласт государственной политики памяти.

Отдельным символом стала государственная награда, связанная с подвигом Небесной Сотни: речь идет об ордене Героев Небесной Сотни, устав и образец которого утвердили Указом Президента №844/2014.

А пятерым патриотам из числа Героев Небесной Сотни – Александру Бадере, Юрию Дяковскому, Юрию Поправке, Владимиру Рыбаку и Дмитрию Чернявскому – звание "Герой Украины" присвоили посмертно.

В этом году, как и обычно, к памятным знакам и мемориалам погибшим возложат цветы, а первые лица государства вспомнят героев Небесной Сотни в своих речах и видеообращениях. В церквях, храмах и соборах состоятся панихиды.

Кроме того, накануне 20 февраля 2026 года Национальный музей Революции Достоинства и партнеры также анонсировали мероприятия и социальную кампанию к дате, а в Киеве запланированы мемориальные события с участием семей героев.

О Героях Небесной Сотни можно почитать книги и посмотреть документальные ленты. В частности:

серию книг “Майдан. Прямая речь”;

трехтомник “Небесная Сотня. Жизнеописания” (автор – Светлана Терейковская);

книгу “Майдан от первого лица. 45 историй Революции Достоинства”;

сборник “Майдан от первого лица. Искусство на баррикадах”;

цикл лент “Зима, которая нас изменила” режиссера Владимира Тихого;

фильм “Майдан” Сергея Лозницы.

Почему эта дата ощущается иначе во время "большой войны"

После 2022 года День Героев Небесной Сотни приобрел дополнительное измерение. Революция Достоинства стала не только историей о протестах, но и предисловием к долгой войне за право Украины быть собой. В этом смысле 20 февраля – точка отсчета от выбора свободы в 2013-2014 годах до ежедневного сопротивления сегодня.