2 мільярди збитків: завершено розслідування щодо недбалості ексчиновника Міноборони

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Міністерства оборони України, якого обвинувачують у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними УНН йдеться про Максима Гриценко, якій фігурує у справі Гринкевичів.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість.

Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більше 1,8 млрд грн.

Нагадаємо

17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня тогож рокусина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.