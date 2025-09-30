2 миллиарда убытков: завершено расследование по халатности экс-чиновника Минобороны

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Министерства обороны Украины, которого обвиняют в служебной халатности и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным УНН, речь идет о Максиме Гриценко, который фигурирует в деле Гринкевичей.

По данным следствия, подозреваемый в течение 2023 года заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности 76 договоров о поставке для государственных нужд горюче-смазочных средств для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн. В эту сумму в нарушение требований законодательства безосновательно включено более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Такими действиями экс-чиновника государству нанесен значительный ущерб.

В ходе досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.

Напомним

17 января 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января того же года сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

16 января 2025 года ГБР завершило расследование в отношении Игоря и Романа Гринкевичей за поставку некачественной военной одежды для ВСУ. Ущерб государству составил более 1,1 млрд грн, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.