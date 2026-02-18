$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 14361 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 29706 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 31105 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 32906 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 30014 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 25800 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 29691 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37320 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49039 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 57449 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
160 боїв за добу, Гуляйпільський напрямок став найгарячішим - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, з них 31 атака припала на Гуляйпільський напрямок. Ворог здійснив ракетні та авіаційні удари, застосувавши дрони-камікадзе та РСЗВ.

160 боїв за добу, Гуляйпільський напрямок став найгарячішим - карта від Генштабу

160 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше було на Гуляйпільському напрямку, на який припала 31 ворожа атака, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Кучерівка, Волфине Сумської області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Великомихайлівка, Орли, Федорівське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне, Веселянка, Любимівка, Мирівка, Новоселівка, Любицьке, Долинка, Копані, Омельник Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та три інші важливі цілі російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 12 з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Зарічного та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки, Цегельного.

На Гуляйпільському напрямку противник 31 раз намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Минулої доби ворог здійснив дві невдалі атаки на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу18.02.26, 07:44 • 1988 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна