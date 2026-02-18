160 боев за сутки, Гуляйпольское направление стало самым горячим - карта от Генштаба

160 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, жарче всего было на Гуляйпольском направлении, на которое пришлась 31 вражеская атака, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 18 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал для поражения 8470 дронов-камикадзе и совершил 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Кучеровка, Волфино Сумской области; Подгавриловка, Гавриловка, Великомихайловка, Орлы, Федоровское Днепропетровской области; Воздвижевка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное, Веселянка, Любимовка, Мировка, Новоселовка, Любицкое, Долинка, Копани, Омельник Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, одну артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА и три другие важные цели российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилипка и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филиа и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новоподгороднее.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки, Цегельного.

На Гуляйпольском направлении противник 31 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки враг совершил две неудачные атаки на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

