160 боев за сутки, Гуляйпольское направление стало самым горячим - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений, из них 31 атака пришлась на Гуляйпольское направление. Враг совершил ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и РСЗО.
В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал для поражения 8470 дронов-камикадзе и совершил 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Кучеровка, Волфино Сумской области; Подгавриловка, Гавриловка, Великомихайловка, Орлы, Федоровское Днепропетровской области; Воздвижевка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное, Веселянка, Любимовка, Мировка, Новоселовка, Любицкое, Долинка, Копани, Омельник Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, одну артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА и три другие важные цели российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилипка и в сторону Охримовки.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки и Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки.
На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского.
На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филиа и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новоподгороднее.
На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки, Цегельного.
На Гуляйпольском направлении противник 31 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
За прошедшие сутки враг совершил две неудачные атаки на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
