1431-ша доба війни: Генштаб звітує про 136 бойових зіткнень та масовані обстріли цивільних об’єктів

Україна розпочала четвертий рік широкомасштабної війни під безперервним тиском окупантів на східних та південних ділянках фронту. Станом на ранок 24 січня Сили оборони продовжують стримувати масовані штурми противника, який зосередив основні зусилля на Покровському та Костянтинівському напрямках, активно застосовуючи авіацію та тисячі дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 41 штурмову дію в районах Покровська, Удачного та навколишніх населених пунктів. Не менш складною залишається ситуація під Костянтинівкою: ворог здійснив 20 атак, намагаючись прорватися до стратегічно важливих Плещіївки та Софіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони також відбили потужний натиск, ліквідувавши 22 спроби ворога просунутися у бік Варварівки та Зеленого.

Масштаби повітряного терору та ударів по тилу

Протягом минулої доби агресор завдав 90 авіаційних ударів, скинувши на українську землю понад 220 керованих авіабомб. Для ударів по позиціях ЗСУ та прифронтових містах ворог залучив рекордні 7615 дронів-камікадзе та здійснив майже 4000 артилерійських обстрілів. Під авіаударами опинилися мирні населені пункти Дніпропетровської та Запорізької областей, що призвело до чергових руйнувань цивільної інфраструктури.

Успіхи Сил оборони та втрати ворога

Попри інтенсивний тиск, авіація та ракетні війська України завдали влучних ударів по семи районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Загальні втрати загарбників за добу склали 930 осіб та 31 артилерійську систему. Крім того, українські воїни знешкодили 772 безпілотники оперативно-тактичного рівня, значно підірвавши розвідувальні можливості противника.

