1431-ша доба війни: Генштаб звітує про 136 бойових зіткнень та масовані обстріли цивільних об’єктів

00:59 • 10158 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 24746 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 25726 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 24241 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 22890 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 40023 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 35289 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 20051 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26735 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 60792 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 5820 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 6534 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 6618 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23 січня, 23:49 • 6258 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 14815 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 40041 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 60801 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04 • 81349 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 76951 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 78663 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Віталій Кличко
Музикант
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Вашингтон
Венесуела
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 25486 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 24948 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 39694 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54823 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 49152 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

1431-ша доба війни: Генштаб звітує про 136 бойових зіткнень та масовані обстріли цивільних об’єктів

Київ • УНН

 • 130 перегляди

На 1431-шу добу війни Генштаб зафіксував 136 бойових зіткнень та масовані обстріли цивільних об'єктів. Окупанти зосередили зусилля на Покровському та Костянтинівському напрямках, застосовуючи авіацію та тисячі дронів-камікадзе.

1431-ша доба війни: Генштаб звітує про 136 бойових зіткнень та масовані обстріли цивільних об’єктів

Україна розпочала четвертий рік широкомасштабної війни під безперервним тиском окупантів на східних та південних ділянках фронту. Станом на ранок 24 січня Сили оборони продовжують стримувати масовані штурми противника, який зосередив основні зусилля на Покровському та Костянтинівському напрямках, активно застосовуючи авіацію та тисячі дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 41 штурмову дію в районах Покровська, Удачного та навколишніх населених пунктів. Не менш складною залишається ситуація під Костянтинівкою: ворог здійснив 20 атак, намагаючись прорватися до стратегічно важливих Плещіївки та Софіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони також відбили потужний натиск, ліквідувавши 22 спроби ворога просунутися у бік Варварівки та Зеленого.

Масштаби повітряного терору та ударів по тилу

Протягом минулої доби агресор завдав 90 авіаційних ударів, скинувши на українську землю понад 220 керованих авіабомб. Для ударів по позиціях ЗСУ та прифронтових містах ворог залучив рекордні 7615 дронів-камікадзе та здійснив майже 4000 артилерійських обстрілів. Під авіаударами опинилися мирні населені пункти Дніпропетровської та Запорізької областей, що призвело до чергових руйнувань цивільної інфраструктури.

Успіхи Сил оборони та втрати ворога

Попри інтенсивний тиск, авіація та ракетні війська України завдали влучних ударів по семи районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Загальні втрати загарбників за добу склали 930 осіб та 31 артилерійську систему. Крім того, українські воїни знешкодили 772 безпілотники оперативно-тактичного рівня, значно підірвавши розвідувальні можливості противника.

Кількість поранених у Харкові зросла до 19 осіб після понад двогодинної атаки "шахедами" – мер24.01.26, 08:10 • 382 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка