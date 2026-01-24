$43.170.01
00:59 • 10030 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 24398 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 25338 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 23900 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 22581 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 39398 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 34857 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19962 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26675 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 60446 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
1431-е сутки войны: Генштаб сообщает о 136 боевых столкновениях и массированных обстрелах гражданских объектов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На 1431-е сутки войны Генштаб зафиксировал 136 боевых столкновений и массированные обстрелы гражданских объектов. Оккупанты сосредоточили усилия на Покровском и Константиновском направлениях, применяя авиацию и тысячи дронов-камикадзе.

1431-е сутки войны: Генштаб сообщает о 136 боевых столкновениях и массированных обстрелах гражданских объектов

Украина вступила в четвертый год полномасштабной войны под непрерывным давлением оккупантов на восточных и южных участках фронта. По состоянию на утро 24 января Силы обороны продолжают сдерживать массированные штурмы противника, который сосредоточил основные усилия на Покровском и Константиновском направлениях, активно применяя авиацию и тысячи дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 41 штурмовое действие в районах Покровска, Удачного и окрестных населенных пунктов. Не менее сложной остается ситуация под Константиновкой: враг совершил 20 атак, пытаясь прорваться к стратегически важным Плещеевке и Софиевке.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны также отбили мощный натиск, ликвидировав 22 попытки врага продвинуться в сторону Варваровки и Зеленого.

Масштабы воздушного террора и ударов по тылу

За прошедшие сутки агрессор нанес 90 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю более 220 управляемых авиабомб. Для ударов по позициям ВСУ и прифронтовым городам враг задействовал рекордные 7615 дронов-камикадзе и совершил почти 4000 артиллерийских обстрелов. Под авиаударами оказались мирные населенные пункты Днепропетровской и Запорожской областей, что привело к очередным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Успехи Сил обороны и потери врага

Несмотря на интенсивное давление, авиация и ракетные войска Украины нанесли точные удары по семи районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Общие потери захватчиков за сутки составили 930 человек и 31 артиллерийскую систему. Кроме того, украинские воины обезвредили 772 беспилотника оперативно-тактического уровня, значительно подорвав разведывательные возможности противника.

Число раненых в Харькове возросло до 19 человек после более чем двухчасовой атаки "шахедами" – мэр24.01.26, 08:10

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Константиновка