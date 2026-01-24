1431-е сутки войны: Генштаб сообщает о 136 боевых столкновениях и массированных обстрелах гражданских объектов

Украина вступила в четвертый год полномасштабной войны под непрерывным давлением оккупантов на восточных и южных участках фронта. По состоянию на утро 24 января Силы обороны продолжают сдерживать массированные штурмы противника, который сосредоточил основные усилия на Покровском и Константиновском направлениях, активно применяя авиацию и тысячи дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 41 штурмовое действие в районах Покровска, Удачного и окрестных населенных пунктов. Не менее сложной остается ситуация под Константиновкой: враг совершил 20 атак, пытаясь прорваться к стратегически важным Плещеевке и Софиевке.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны также отбили мощный натиск, ликвидировав 22 попытки врага продвинуться в сторону Варваровки и Зеленого.

Масштабы воздушного террора и ударов по тылу

За прошедшие сутки агрессор нанес 90 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю более 220 управляемых авиабомб. Для ударов по позициям ВСУ и прифронтовым городам враг задействовал рекордные 7615 дронов-камикадзе и совершил почти 4000 артиллерийских обстрелов. Под авиаударами оказались мирные населенные пункты Днепропетровской и Запорожской областей, что привело к очередным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Успехи Сил обороны и потери врага

Несмотря на интенсивное давление, авиация и ракетные войска Украины нанесли точные удары по семи районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Общие потери захватчиков за сутки составили 930 человек и 31 артиллерийскую систему. Кроме того, украинские воины обезвредили 772 беспилотника оперативно-тактического уровня, значительно подорвав разведывательные возможности противника.

Число раненых в Харькове возросло до 19 человек после более чем двухчасовой атаки "шахедами" – мэр