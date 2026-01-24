Число раненых в Харькове возросло до 19 человек после более чем двухчасовой атаки "шахедами" – мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о существенном увеличении количества пострадавших в результате массированного ночного налета, который длился почти 2,5 часа. российские войска выпустили по городу 25 ударных беспилотников, целенаправленно атакуя жилые кварталы и медицинские учреждения, что привело к масштабным пожарам и разрушениям. Об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 24 января известно о 19 раненых жителях, пострадавших от огня и обломков. Игорь Терехов подчеркнул, что это было сознательное нападение на гражданское население.

Это был сознательный удар по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей – написал Терехов.

Сознательный удар по мирному населению

Вражеские удары пришлись на многоэтажки и частный сектор, лишив многих харьковчан домов. Особого цинизма атаке добавляют попадания в объекты социальной сферы.

Удары – по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где живут переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом – отметил городской голова в своем отчете.

Сейчас на местах прилетов продолжается ликвидация последствий, задействованы спасатели, медики, полиция и многочисленные группы волонтеров.