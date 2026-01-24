Кількість поранених у Харкові зросла до 19 осіб після понад двогодинної атаки "шахедами" – мер

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про суттєве збільшення кількості постраждалих внаслідок масованого нічного нальоту, що тривав майже 2,5 години. російські війська випустили по місту 25 ударних безпілотників, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали та медичні заклади, що спричинило масштабні пожежі та руйнування. Про це пише УНН.

Деталі

Станом на ранок 24 січня відомо про 19 поранених мешканців, які постраждали від вогню та уламків. Ігор Терехов підкреслив, що це був свідомий напад на цивільне населення.

Це був свідомий удар по мирному місту – по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей – написав Терехов.

Свідомий удар по мирному населенню

Ворожі удари припали на багатоповерхівки та приватний сектор, позбавивши багатьох харків’ян домівок. Особливого цинізму атаці додають влучання в об'єкти соціальної сфери.

Удари – по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок – зазначив міський голова у своєму звіті.

Наразі на місцях прильотів триває ліквідація наслідків, задіяні рятувальники, медики, поліція та численні групи волонтерів.