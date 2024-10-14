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14 жовтня: День народження Вінні-Пуха, Всесвітній день стандартизації

Київ • УНН

 • 131823 перегляди

Саме 14 жовтня 1926 року вперше була видана окрема книга письменника Алана Александра Мілна про пригоди казкового ведмедика та його друзів.

14 жовтня: День народження Вінні-Пуха, Всесвітній день стандартизації

Сьогодні, усі шанувальники пригод відомого у багатьох країнах світу вигаданого ведмедика Вінні-Пуха можуть долучитися до його Дня народження, пише УНН.

Саме 14 жовтня 1926 року вперше була видана окрема книга письменника Алана Александра Мілна про пригоди казкового ведмедика та його друзів.

За задумом автора, Вінні-Пух, який з того часу став улюбленим казковим персонажем мільйонів дітей на всій планеті, дуже наївний, скромний, але добрий іграшковий ведмедик. У Вінні-Пуха маленький мозок, він сам дуже часто каже, що в його голові лише тирса. Ведмідь дуже любить мед та створює вірші. Він боїться довгих слів, дуже часто забуває про різні речі, але в його голову іноді приходять блискучі ідеї. З одного боку його вважають наївним та не дуже розумним, з іншого можна сказати, що він геній та мудрець.

Поштові марки із зображенням Вінні-Пуха випущено 18 країнами світу. За весь час існування образ Вінні-Пуха приніс своїм правовласникам більше 5 мільярдів доларів – це один із найдорожчих вигаданих персонажів.

Філософ Бенджамін Хофф на основі героїв книжки пояснив головні постулати даосизму у своїй праці "Дао Вінні-Пуха".

З 1970 року 14 жовтня відзначається Всесвітній день стандартизації.

14 жовтня 1946 року на конференції у Великій Британії була створена Міжнародна організація зі стандартизації. Ії мета – запровадження максимально єдиних стандартів у різноманітних сферах людської діяльності.

Одними з перших стандартів на нашій планеті є писемність, календар, одиниці вимірювання, тощо.

Ще 14 жовтня відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня спірометрії та легеневого здоров’я.

Мета події - популяризація досліджень і, таким чином, підвищення обізнаності про важливість захворювань легенів і профілактичних заходів, які необхідно брати до уваги.

Спірометрія є найбільш важливим тестом на функцію дихання і є початковим тестом під час оцінки функції дихання. Вона вимірює, який об'єм повітря людина здатна переміщати протягом певного часу.

Здорові легені повинні мати ємність, що відповідає віку, розміру та статі, і бути здатними переміщати повітря дуже швидко - понад 70% ємності має бути мобілізовано в першу секунду.

За церковним календарем 14 жовтня – День пам’яті преподобної Параскеви Сербської.

Жінка народилася у сербському місті Епіват у заможній християнській родині.

Коли її батьки померли, Параскева роздала усі гроші біднякам, а сама пішла до Константинополя, де стала черницею. Згодом вона здійснила паломництво до Святої Землі. Усамітнилася в пустелі, де багато років провела у молитвах.

Перед самою смертю повернулася до рідного дому. Нетлінні мощі Параскеви Сербської зберігаються у соборі в Яссах.

За юліанським календарем сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці.

За переказом, велике вороже військо взяло в облогу Константинополь. Частина населення разом з правителем укрилися у Влахернському храмі, де тоді зберігалися головний покров, риза та пояс Пресвятої Богородиці.

Під час нічної молитви юродивий Андрій, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця у супроводі Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова, осяяна небесним світлом й оточена ангелами.

Вважається, що Пресвята Богородиця накрила людей своїм покровом, і вони стали невидимими. Ворог після цього відступив від міста.

Іменини сьогодні святкують Параскева, Віра, Олександр, Олексій, Георгій, Григорій.

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