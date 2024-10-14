14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

Сегодня, все поклонники приключений известного во многих странах мира вымышленного мишки Винни-Пуха могут присоединиться к его Дню рождения, пишет УНН.

Именно 14 октября 1926 года впервые была издана отдельная книга писателя Алана Александра Милна о приключениях сказочного мишки и его друзей.

По замыслу автора, Винни-Пух, который с тех пор стал любимым сказочным персонажем миллионов детей на всей планете, очень наивный, скромный, но добрый игрушечный мишка. У Винни-Пуха маленький мозг, он сам очень часто говорит, что в его голове только опилки. Медведь очень любит мед и создает стихи. Он боится длинных слов, очень часто забывает о разных вещах, но в его голову иногда приходят блестящие идеи. С одной стороны его считают наивным и не очень умным, с другой можно сказать, что он гений и мудрец.

Почтовые марки с изображением Винни-Пуха выпущены 18 странами мира. За все время существования образ Винни-Пуха принес своим правообладателям более 5 миллиардов долларов - это один из самых дорогих вымышленных персонажей.

Философ Бенджамин Хофф на основе героев книги объяснил главные постулаты даосизма в своей работе «Дао Винни-Пуха».

С 1970 года 14 октября отмечается Всемирный день стандартизации.

14 октября 1946 года на конференции в Великобритании была создана Международная организация по стандартизации. Ее цель - введение максимально единых стандартов в различных сферах человеческой деятельности.

Одними из первых стандартов на нашей планете являются письменность, календарь, единицы измерения и тому подобное.

Еще 14 октября проходят различные мероприятия по случаю Дня спирометрии и легочного здоровья.

Цель события - популяризация исследований и, таким образом, повышение осведомленности о важности заболеваний легких и профилактических мер, которые необходимо принимать во внимание.

Спирометрия является наиболее важным тестом на функцию дыхания и является начальным тестом при оценке функции дыхания. Она измеряет, какой объем воздуха человек способен перемещать в течение определенного времени.

Здоровые легкие должны иметь емкость, соответствующую возрасту, размеру и состоянию, и быть способными перемещать воздух очень быстро - более 70% емкости должно быть мобилизовано в первую секунду.

По церковному календарю 14 октября - День памяти преподобной Параскевы Сербской.

Женщина родилась в сербском городе Эпиват в богатой христианской семье.

Когда ее родители умерли, Параскева раздала все деньги беднякам, а сама ушла в Константинополь, где стала монахиней. Впоследствии она совершила паломничество в Святую Землю. Уединилась в пустыне, где много лет провела в молитвах.

Перед самой смертью вернулась в родной дом. Нетленные мощи Параскевы Сербской хранятся в соборе в Яссах.

По юлианскому календарю сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

По преданию, большое вражеское войско взяло в осаду Константинополь. Часть населения вместе с правителем укрылись во Влахернском храме, где тогда хранились главный покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.

Во время ночной молитвы юродивый Андрей, подняв глаза к небу, увидел, что идет по воздуху Пресвятая Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, озаренная небесным светом и окруженная ангелами.

Считается, что Пресвятая Богородица накрыла людей своим покровом, и они стали невидимыми. Враг после этого отступил от города.

Именины сегодня празднуют Параскева, Вера, Александр, Алексей, Георгий, Григорий.