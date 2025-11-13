1,4 млн гривень за "вплив" на закупівлю дронів для ЗСУ: ще один фігурант справи отримав підозру

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7094 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 19701 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 50961 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33060 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 32894 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 69760 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42200 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39374 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37420 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33309 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57041 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11129 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 21866 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10107 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3164 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 50955 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 69756 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57144 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46657 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54812 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54783 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44618 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 82991 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82560 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

1,4 млн гривень за "вплив" на закупівлю дронів для ЗСУ: ще один фігурант справи отримав підозру

Київ • УНН

 • 3156 перегляди

Помічнику керівника громадської організації оголосили підозру у справі про махінації на закупівлі дронів для військових. Він звинувачується у зловживанні під час розподілу 1,4 млн грн, призначених для безпілотників, та підбурюванні до їх списання.

1,4 млн гривень за "вплив" на закупівлю дронів для ЗСУ: ще один фігурант справи отримав підозру

Помічник керівника однієї із громадських організацій отримав підозру у справі про мільйонні махінації на закупівлі дронів. Йому інкримінують зловживання під час розподілу коштів, призначених для закупівлі безпілотників для військових. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, керівник ГО вимагав 1,4 млн грн хабаря у командира однієї із військових частин Бориспільського району. Ця частина отримала у 2025 році від органів місцевого самоврядування 2,4 млн грн на закупівлю дронів. Втім, він переконував командира, що саме завдяки його "сприянню" кошти були виділені, і вимагав частину суми як "винагороду".

Окрім того, він підбурював військовослужбовця списати дрони як нібито знищені в зоні бойових дій. Таким чином фігурант планував привласнити державні кошти.

До схеми він залучив спільника, який допомагав із координацією та передачею грошей.

Фігурант планував привласнення коштів, які нібито за його сприяння органи місцевої влади виділяли на закупівлю дронів. Таким чином, фактичне постачання безпілотників військовим не планувалася, а виділені кошти мали розподілятися між учасниками схеми

- кажуть у Нацполіції.

Керівника ГО затримали ще у жовтні оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області після отримання другої частини неправомірної вигоди - 31 тис. доларів США. Гроші було вилучено, а йому повідомлено про підозру.

Надалі поліцейські зібрали докази причетності до схеми також члена громадської організації та за сумісництвом помічника її очільника. 11 листопада прокурори повідомили нові підозри керівнику ГО та його спільнику: у закінченому замаху на підбурювання до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Керівнику організації додатково інкриміновано незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо

У Харкові і Дніпропетровській області правоохоронці викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів.

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Державний бюджет
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Харків