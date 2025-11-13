1,4 млн гривень за "вплив" на закупівлю дронів для ЗСУ: ще один фігурант справи отримав підозру

Помічник керівника однієї із громадських організацій отримав підозру у справі про мільйонні махінації на закупівлі дронів. Йому інкримінують зловживання під час розподілу коштів, призначених для закупівлі безпілотників для військових. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, керівник ГО вимагав 1,4 млн грн хабаря у командира однієї із військових частин Бориспільського району. Ця частина отримала у 2025 році від органів місцевого самоврядування 2,4 млн грн на закупівлю дронів. Втім, він переконував командира, що саме завдяки його "сприянню" кошти були виділені, і вимагав частину суми як "винагороду".

Окрім того, він підбурював військовослужбовця списати дрони як нібито знищені в зоні бойових дій. Таким чином фігурант планував привласнити державні кошти.

До схеми він залучив спільника, який допомагав із координацією та передачею грошей.

Фігурант планував привласнення коштів, які нібито за його сприяння органи місцевої влади виділяли на закупівлю дронів. Таким чином, фактичне постачання безпілотників військовим не планувалася, а виділені кошти мали розподілятися між учасниками схеми - кажуть у Нацполіції.

Керівника ГО затримали ще у жовтні оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області після отримання другої частини неправомірної вигоди - 31 тис. доларів США. Гроші було вилучено, а йому повідомлено про підозру.

Надалі поліцейські зібрали докази причетності до схеми також члена громадської організації та за сумісництвом помічника її очільника. 11 листопада прокурори повідомили нові підозри керівнику ГО та його спільнику: у закінченому замаху на підбурювання до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Керівнику організації додатково інкриміновано незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

