1,4 млн гривен за "влияние" на закупку дронов для ВСУ: еще один фигурант дела получил подозрение

Помощник руководителя одной из общественных организаций получил подозрение по делу о миллионных махинациях на закупке дронов. Ему инкриминируют злоупотребления при распределении средств, предназначенных для закупки беспилотников для военных. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Детали

По данным следствия, руководитель ОО требовал 1,4 млн грн взятки у командира одной из воинских частей Бориспольского района. Эта часть получила в 2025 году от органов местного самоуправления 2,4 млн грн на закупку дронов. Впрочем, он убеждал командира, что именно благодаря его "содействию" средства были выделены, и требовал часть суммы в качестве "вознаграждения".

Кроме того, он подстрекал военнослужащего списать дроны как якобы уничтоженные в зоне боевых действий. Таким образом фигурант планировал присвоить государственные средства.

К схеме он привлек сообщника, который помогал с координацией и передачей денег.

Фигурант планировал присвоение средств, которые якобы при его содействии органы местной власти выделяли на закупку дронов. Таким образом, фактическая поставка беспилотников военным не планировалась, а выделенные средства должны были распределяться между участниками схемы - говорят в Нацполиции.

Руководителя ОО задержали еще в октябре оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями полиции Киевской области после получения второй части неправомерной выгоды - 31 тыс. долларов США. Деньги были изъяты, а ему сообщено о подозрении.

В дальнейшем полицейские собрали доказательства причастности к схеме также члена общественной организации и по совместительству помощника ее руководителя. 11 ноября прокуроры сообщили новые подозрения руководителю ОО и его сообщнику: в законченном покушении на подстрекательство к завладению чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном группой лиц во время военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Руководителю организации дополнительно инкриминировано незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним

В Харькове и Днепропетровской области правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК, которые за взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов.