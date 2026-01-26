129 бойових зіткнень за добу, 61 авіаудар: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
Київ • УНН
За добу 25 січня на фронті зафіксовано 129 бойових зіткнень. Противник здійснив 61 авіаційний удар, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли.
За добу 25 січня на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Деталі
Зазначається, що противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ
Ситуація по напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак.
Шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки на Куп’янському напрямку.
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.
Одну атаку зупинено на Краматорському напрямку – в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 52 окупанти та поранили 36; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту та наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Плавнів та Степового.
На Придніпровському напрямку ворожа атака закінчилась безрезультатно.
Нагадаємо
Протягом доби 24 січня втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 15 ракет, 847 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.
