129 бойових зіткнень за добу, 61 авіаудар: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

За добу 25 січня на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак.

Шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

Одну атаку зупинено на Краматорському напрямку – в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 52 окупанти та поранили 36; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту та наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника