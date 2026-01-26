129 боевых столкновений за сутки, 61 авиаудар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

За сутки 25 января на фронте произошло 129 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и совершил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг нанес два авиаудара, применив три управляемые авиабомбы, и совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилипка, Старица и в сторону Избицкого. Украинские подразделения отбили восемь атак.

Шесть атак отбили украинские защитники в сторону Песчаного и Петропавловки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одна атака остановлена на Краматорском направлении – в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 52 оккупанта и ранили 36; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта и наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника