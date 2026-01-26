$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 9476 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 14185 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 13965 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 13318 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 14465 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 14728 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14445 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15549 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26537 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44792 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
129 боевых столкновений за сутки, 61 авиаудар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 22 просмотра

За сутки 25 января на фронте зафиксировано 129 боевых столкновений. Противник совершил 61 авиационный удар, применил 4983 дрона-камикадзе и совершил 2782 обстрела.

129 боевых столкновений за сутки, 61 авиаудар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

За сутки 25 января на фронте произошло 129 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и совершил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг нанес два авиаудара, применив три управляемые авиабомбы, и совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилипка, Старица и в сторону Избицкого. Украинские подразделения отбили восемь атак.

Шесть атак отбили украинские защитники в сторону Песчаного и Петропавловки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное.

Не уверен, что путин хочет завершения войны, но их армия и экономика очень истощены - Зеленский22.01.26, 20:05 • 4039 просмотров

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одна атака остановлена на Краматорском направлении – в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 52 оккупанта и ранили 36; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта и наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении вражеская атака закончилась безрезультатно.

Напомним

В течение суток 24 января потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Все это последствия безразличия ключевых государств мира: Зеленский о войне рф против Украины и других российских войнах25.01.26, 16:23 • 4374 просмотра

Вадим Хлюдзинский

