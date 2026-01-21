121 рік без Крістіана Діора: три колекції митця, що змінили моду назавжди

$43.180.08
Ексклюзив
12:43 • 2352 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 12165 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 11028 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 14425 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 34106 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54458 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47097 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 76786 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40766 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64318 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії
21 січня, 03:33 • 10880 перегляди
Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP
21 січня, 04:04 • 7656 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою
21 січня, 04:33 • 18191 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
21 січня, 06:46 • 17096 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT
08:33 • 16158 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 2352 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 3654 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 12165 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 41616 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 76786 перегляди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Давос
Запорізька область
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 3654 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 17110 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 20789 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 26763 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 27507 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

121 рік без Крістіана Діора: три колекції митця, що змінили моду назавжди

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Сьогодні, 21 січня, народився легендарний французький модельєр Крістіан Діор. Його три колекції - New Look, H-Line та Trapeze Line - вплинули на моду наступних десятиліть.

121 рік без Крістіана Діора: три колекції митця, що змінили моду назавжди

Сьогодні, 21 січня народився легендарний французький модельєр Крістіан Діор. І хоч знаний дизайнер прожив лише 52 роки, однак його ім’я назавжди закарбувалося золотими літерами у "фешн-індустрії". Про це, а також про три колекції митця, що змінили моду назавжди, повідомляє УНН.

Деталі

Безумовно, Діор давно став символом елегантності та революційних змін у світі моди.  Він не просто створював сукні, а встановлював правила, які диктують стиль і сьогодні. Тож представляємо вашій увазі три колекції митця, які змінили уявлення про форму та стиль жіночого одягу.

New Look (1947)

Помер італійський дизайнер Валентино Гаравані. Йому було 93 роки19.01.26, 19:00 • 3248 переглядiв

Після воєнного дефіциту Діор представив пишні спідниці, вузьку талію і округлі плечі. Колекція буквально зупинила Париж і дала жінкам можливість знову відчути розкіш.

H-Line (1954)

Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані04.09.25, 16:22 • 4916 переглядiв

Прямий, стриманий силует показав, що жіночність може бути елегантною без надмірностей. Діор започаткував мінімалізм, який вплинув на моду наступних десятиліть.

Trapeze Line (1957)

Зауважимо, що це особлива колекція, адже вона створена молодим Ів Сен-Лораном, який в ті роки був учнем Крістіана Діора. Творчий підхід двох модельєрів подарував сукням легкість і свободу руху. Ця колекція стала передвісником моди 1960-х і довела, що стиль може бути одночасно вільним і витонченим. До речі, Trapeze Line представлена в рік смерті Діора.

Діор пішов із життя рано, але його спадщина жива - від класичних показів до сучасних колекцій. Його ім’я сьогодні означає не лише моду, а нові правила елегантності та свободи стилю.

Померла відома через численні пластичні операції "жінка-кішка" Джоселін Вільденштейн02.01.25, 11:59 • 30039 переглядiв

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Тренд
Бренд
Christian Dior
Париж