121 рік без Крістіана Діора: три колекції митця, що змінили моду назавжди

Сьогодні, 21 січня народився легендарний французький модельєр Крістіан Діор. І хоч знаний дизайнер прожив лише 52 роки, однак його ім’я назавжди закарбувалося золотими літерами у "фешн-індустрії". Про це, а також про три колекції митця, що змінили моду назавжди, повідомляє УНН.

Деталі

Безумовно, Діор давно став символом елегантності та революційних змін у світі моди. Він не просто створював сукні, а встановлював правила, які диктують стиль і сьогодні. Тож представляємо вашій увазі три колекції митця, які змінили уявлення про форму та стиль жіночого одягу.

New Look (1947)

Після воєнного дефіциту Діор представив пишні спідниці, вузьку талію і округлі плечі. Колекція буквально зупинила Париж і дала жінкам можливість знову відчути розкіш.

H-Line (1954)

Прямий, стриманий силует показав, що жіночність може бути елегантною без надмірностей. Діор започаткував мінімалізм, який вплинув на моду наступних десятиліть.

Trapeze Line (1957)

Зауважимо, що це особлива колекція, адже вона створена молодим Ів Сен-Лораном, який в ті роки був учнем Крістіана Діора. Творчий підхід двох модельєрів подарував сукням легкість і свободу руху. Ця колекція стала передвісником моди 1960-х і довела, що стиль може бути одночасно вільним і витонченим. До речі, Trapeze Line представлена в рік смерті Діора.

Діор пішов із життя рано, але його спадщина жива - від класичних показів до сучасних колекцій. Його ім’я сьогодні означає не лише моду, а нові правила елегантності та свободи стилю.

