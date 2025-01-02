Померла відома через численні пластичні операції "жінка-кішка" Джоселін Вільденштейн

Швейцарська світська левиця Джоселін Вільденштейн, яку прозвали "Жінкою-кішкою", бо вона зробила багато пластичних операцій, щоб стати схожою на кішку, померла у віці 84 роки, пише УНН з посиланням Daily Mail.

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Повідомляється, що на момент смерті знаменитість спала в одному з паризьких палаців, а причиною смерті стала легенева емболія.

"Її партнер Ллойд Кляйн з сумом повідомляє про смерть Джоселін Вільденштейн у Парижі", - повідомили журналісти.

Востаннє її бачили здоровою 18 грудня в Парижі, коли вона була з Кляйном.

Її прозвали Жінкою-кішкою за яскраво виражені котячі очі та левині риси обличчя.

Вона мала понад 1 мільйон підписників в Instagram і називала себе "артдилером".

Швейцарська світська левиця походила зі скромного роду, але в 1970-х роках зв'язала себе узами шлюбу з американським мільярдером, який народився у Франції. Згодом вони розлучилися, про це писали в усіх газетах.

Вона стала однією з найбагатших людей на планеті після розлучення, яке залишило їй понад 2 мільярди доларів, плюс ще мільйони щорічно.

Проте жінка примудрилася витратити всі кошти на пластичні операції та незліченну кількість предметів розкоші.

Також Джоселін Вільденштейн була одружена з покійним артдилером і мільярдером Алеком Н. Вільденштейном, який був сином французького артдилера і коняра Даніеля Вільденштейна.

Попри очевидні зміни в зовнішності, Вільденштейн свого часу стверджувала, що ніколи не робила пластичних операцій.

Алек коментував її зміни обличчя.

"Вона була божевільною. Я завжди дізнавався про це останнім. Вона думала, що може виправити своє обличчя, як предмет меблів. Шкіра так не працює. Але вона не хотіла слухати", - зізнався він у одному з інтервʼю.

Вільденштейн говорила, що він найняв публіциста і заплатив пластичному хірургу, щоб той засвідчив, що вона повністю змінила своє обличчя, щоб виграти розлучення, заявила вона.

Утім, зовсім нещодавно вона визнала, що робила деякі процедури.

Після багатьох років повідомлень про надмірні витрати і, здавалося, нескінченних косметичних процедур Алек подав на розлучення в 1999 році, хоча Джоселін стверджує, що вона була першою, хто вирішив розірвати шлюб, через зради свого чоловіка.

Хоча Алек подав на розлучення у Швейцарії, де у Джоселін було менше шансів отримати значну суму при розлученні, вона врешті отримала те, що повинно було стати несподіванкою - близько 2,5 мільярда доларів.

Окрім того, її колишній чоловік повинен був платити їй 100 мільйонів доларів на рік протягом 13 років. Однак у 2008 він помер, а у 2015 році родина її колишнього чоловіка припинила виплати.

Після розлучення Вільденштейн почала зустрічатися з модельєром Ллойдом Кляйном у 2003 році.

Пізніше вони заручилися, але протягом багатьох років їхні стосунки були нестабільними.

У 2016 році Вільденштейн заарештували за те, що під час бійки в її квартирі в Trump Tower вона порізала ножицями обличчя чоловіка.

Згодом Кляйн був заарештований через кілька днів за пограбування і напад після того, як він нібито намагався забрати деякі свої речі з квартири Вільденштейн.

Але згодом пара возз'єдналася.

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