Померла відома через численні пластичні операції "жінка-кішка" Джоселін Вільденштейн

ukenru
18:58 • 4559 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 134473 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 130820 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 134260 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152577 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172489 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148817 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158611 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175827 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221862 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 171070 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 148187 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130861 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 113080 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 125132 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 134440 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130861 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240668 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 237324 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 366227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 43071 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 56298 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 55251 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91468 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 106939 перегляди
Актуальне
Померла відома через численні пластичні операції "жінка-кішка" Джоселін Вільденштейн

Померла відома через численні пластичні операції "жінка-кішка" Джоселін Вільденштейн

Київ • УНН

 • 29982 перегляди

Швейцарська світська левиця Джоселін Вільденштейн померла у віці 84 років від легеневої емболії. Вона стала відомою через численні пластичні операції та отримання $2,5 млрд після розлучення з мільярдером.

Швейцарська світська левиця Джоселін Вільденштейн, яку прозвали "Жінкою-кішкою", бо вона зробила багато пластичних операцій, щоб стати схожою на кішку, померла у віці 84 роки, пише УНН з посиланням Daily Mail.

Деталі

Повідомляється, що на момент смерті знаменитість спала в одному з паризьких палаців, а причиною смерті стала легенева емболія.

"Її партнер Ллойд Кляйн з сумом повідомляє про смерть Джоселін Вільденштейн у Парижі", - повідомили журналісти. 

Востаннє її бачили здоровою 18 грудня в Парижі, коли вона була з Кляйном.

Її прозвали Жінкою-кішкою за яскраво виражені котячі очі та левині риси обличчя.

Вона мала понад 1 мільйон підписників в Instagram і називала себе "артдилером".

Швейцарська світська левиця походила зі скромного роду, але в 1970-х роках зв'язала себе узами шлюбу з американським мільярдером, який народився у Франції. Згодом вони розлучилися, про це писали в усіх газетах.

Вона стала однією з найбагатших людей на планеті після розлучення, яке залишило їй понад 2 мільярди доларів, плюс ще мільйони щорічно.

Проте жінка примудрилася витратити всі кошти на пластичні операції та незліченну кількість предметів розкоші.

Також Джоселін Вільденштейн була одружена з покійним артдилером і мільярдером Алеком Н. Вільденштейном, який був сином французького артдилера і коняра Даніеля Вільденштейна. 

Попри очевидні зміни в зовнішності, Вільденштейн свого часу стверджувала, що ніколи не робила пластичних операцій.

Алек коментував її зміни обличчя. 

"Вона була божевільною. Я завжди дізнавався про це останнім. Вона думала, що може виправити своє обличчя, як предмет меблів. Шкіра так не працює. Але вона не хотіла слухати", - зізнався він у одному з інтервʼю.

Вільденштейн говорила, що він найняв публіциста і заплатив пластичному хірургу, щоб той засвідчив, що вона повністю змінила своє обличчя, щоб виграти розлучення, заявила вона.

Утім, зовсім нещодавно вона визнала, що робила деякі процедури.

Після багатьох років повідомлень про надмірні витрати і, здавалося, нескінченних косметичних процедур Алек подав на розлучення в 1999 році, хоча Джоселін стверджує, що вона була першою, хто вирішив розірвати шлюб, через зради свого чоловіка.

Хоча Алек подав на розлучення у Швейцарії, де у Джоселін було менше шансів отримати значну суму при розлученні, вона врешті отримала те, що повинно було стати несподіванкою - близько 2,5 мільярда доларів.

Окрім того, її колишній чоловік повинен був платити їй 100 мільйонів доларів на рік протягом 13 років. Однак у 2008 він помер, а у 2015 році родина її колишнього чоловіка припинила виплати.

Після розлучення Вільденштейн почала зустрічатися з модельєром Ллойдом Кляйном у 2003 році.

Пізніше вони заручилися, але протягом багатьох років їхні стосунки були нестабільними. 

У 2016 році Вільденштейн заарештували за те, що під час бійки в її квартирі в Trump Tower вона порізала ножицями обличчя чоловіка.

Згодом Кляйн був заарештований через кілька днів за пограбування і напад після того, як він нібито намагався забрати деякі свої речі з квартири Вільденштейн.

Але згодом пара возз'єдналася.

Нагадаємо 

Японська актриса і співачка Міхо Накаяма померла у віці 54 років у своєму будинку в Токіо. Її тіло виявили у ванній кімнаті після того, як вона не з'явилася на роботі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
paryzhПариж
instagramInstagram

Звернутися з питань розміщення реклами