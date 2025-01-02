Умерла известная из-за многочисленных пластических операций "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн, которую прозвали "Женщиной-кошкой", потому что она сделала много пластических операций, чтобы стать похожей на кошку, умерла в возрасте 84 лет, пишет УНН со ссылкой Daily Mail.

Детали

Сообщается, что на момент смерти знаменитость спала в одном из парижских дворцов, а причиной смерти стала легочная эмболия.

"Ее партнер Ллойд Кляйн с грустью сообщает о смерти Джоселин Вильденштейн в Париже", - сообщили журналисты.

Последний раз ее видели здоровой 18 декабря в Париже, когда она была с Кляйном.

Ее прозвали Женщиной-кошкой за ярко выраженные кошачьи глаза и львиные черты лица.

Она имела более 1 миллиона подписчиков в Instagram и называла себя "арт-диллером".

Швейцарская светская львица происходила из скромного рода, но в 1970-х годах связала себя узами брака с американским миллиардером, который родился во Франции. Впоследствии они развелись, об этом писали во всех газетах.

Она стала одним из самых богатых людей на планете после развода, который оставил ей более 2 миллиардов долларов, плюс еще миллионы ежегодно.

Однако женщина умудрилась потратить все средства на пластические операции и бесчисленное количество предметов роскоши.

Также Джоселин Вильденштейн была замужем за покойным арт-диллером и миллиардером Алеком Н. Вильденштейном, который был сыном французского артдилера и коневода Даниэля Вильденштейна.

Несмотря на очевидные изменения во внешности, Вильденштейн в свое время утверждала, что никогда не делала пластических операций.

Алек комментировал ее изменения лица.

"Она была сумасшедшей. Я всегда узнавал об этом последним. Она думала, что может исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать", - признался он в одном из интервью.

Вильденштейн говорила, что он нанял публициста и заплатил пластическому хирургу, чтобы тот засвидетельствовал, что она полностью изменила свое лицо, чтобы выиграть развод, заявила она.

Впрочем, совсем недавно она признала, что делала некоторые процедуры.

После многих лет сообщений о чрезмерных тратах и, казалось, бесконечных косметических процедур Алек подал на развод в 1999 году, хотя Джоселин утверждает, что она была первой, кто решил расторгнуть брак, из-за измен своего мужа.

Хотя Алек подал на развод в Швейцарии, где у Джоселин было меньше шансов получить значительную сумму при разводе, она в конце концов получила то, что должно было стать неожиданностью - около 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, ее бывший муж должен был платить ей 100 миллионов долларов в год в течение 13 лет. Однако в 2008 он умер, а в 2015 году семья ее бывшего мужа прекратила выплаты.

После развода Вильденштейн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном в 2003 году.

Позже они обручились, но в течение многих лет их отношения были нестабильными.

В 2016 году Вильденштейн арестовали за то, что во время драки в ее квартире в Trump Tower она порезала ножницами лицо мужа.

Впоследствии Кляйн был арестован через несколько дней за ограбление и нападение после того, как он якобы пытался забрать некоторые свои вещи из квартиры Вильденштейна.

Но впоследствии пара воссоединилась.

Напомним

Японская актриса и певица Михо Накаяма умерла в возрасте 54 лет в своем доме в Токио. Ее тело обнаружили в ванной комнате после того, как она не появилась на работе.