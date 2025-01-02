Умерла известная из-за многочисленных пластических операций "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

ukenru
Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
10:57 • 4503 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
09:52 • 33822 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 111242 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 152175 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 157431 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 177358 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 153005 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 149681 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 170174 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161626 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов

 • 63909 просмотра
Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

 • 95632 просмотра
Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

 • 97150 просмотра
"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

 • 92289 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

08:49 • 60349 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 154024 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 251559 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 200116 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 300066 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 273661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

09:02 • 31131 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

08:49 • 60349 просмотра
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

 • 102344 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

 • 102578 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 104610 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Умерла известная из-за многочисленных пластических операций "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

Умерла известная из-за многочисленных пластических операций "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

Киев  •  УНН

 • 7610 просмотра

Read in English

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн умерла в возрасте 84 лет от легочной эмболии. Она стала известной из-за многочисленных пластических операций и получения $2,5 млрд после развода с миллиардером.

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн, которую прозвали "Женщиной-кошкой", потому что она сделала много пластических операций, чтобы стать похожей на кошку, умерла в возрасте 84 лет, пишет УНН со ссылкой Daily Mail.

Детали

Сообщается, что на момент смерти знаменитость спала в одном из парижских дворцов, а причиной смерти стала легочная эмболия.

"Ее партнер Ллойд Кляйн с грустью сообщает о смерти Джоселин Вильденштейн в Париже", - сообщили журналисты. 

Последний раз ее видели здоровой 18 декабря в Париже, когда она была с Кляйном.

Ее прозвали Женщиной-кошкой за ярко выраженные кошачьи глаза и львиные черты лица.

Она имела более 1 миллиона подписчиков в Instagram и называла себя "арт-диллером".

Швейцарская светская львица происходила из скромного рода, но в 1970-х годах связала себя узами брака с американским миллиардером, который родился во Франции. Впоследствии они развелись, об этом писали во всех газетах.

Она стала одним из самых богатых людей на планете после развода, который оставил ей более 2 миллиардов долларов, плюс еще миллионы ежегодно.

Однако женщина умудрилась потратить все средства на пластические операции и бесчисленное количество предметов роскоши.

Также Джоселин Вильденштейн была замужем за покойным арт-диллером и миллиардером Алеком Н. Вильденштейном, который был сыном французского артдилера и коневода Даниэля Вильденштейна. 

Несмотря на очевидные изменения во внешности, Вильденштейн в свое время утверждала, что никогда не делала пластических операций.

Алек комментировал ее изменения лица. 

"Она была сумасшедшей. Я всегда узнавал об этом последним. Она думала, что может исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать", - признался он в одном из интервью.

Вильденштейн говорила, что он нанял публициста и заплатил пластическому хирургу, чтобы тот засвидетельствовал, что она полностью изменила свое лицо, чтобы выиграть развод, заявила она.

Впрочем, совсем недавно она признала, что делала некоторые процедуры.

После многих лет сообщений о чрезмерных тратах и, казалось, бесконечных косметических процедур Алек подал на развод в 1999 году, хотя Джоселин утверждает, что она была первой, кто решил расторгнуть брак, из-за измен своего мужа.

Хотя Алек подал на развод в Швейцарии, где у Джоселин было меньше шансов получить значительную сумму при разводе, она в конце концов получила то, что должно было стать неожиданностью - около 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, ее бывший муж должен был платить ей 100 миллионов долларов в год в течение 13 лет. Однако в 2008 он умер, а в 2015 году семья ее бывшего мужа прекратила выплаты.

После развода Вильденштейн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном в 2003 году.

Позже они обручились, но в течение многих лет их отношения были нестабильными. 

В 2016 году Вильденштейн арестовали за то, что во время драки в ее квартире в Trump Tower она порезала ножницами лицо мужа.

Впоследствии Кляйн был арестован через несколько дней за ограбление и нападение после того, как он якобы пытался забрать некоторые свои вещи из квартиры Вильденштейна.

Но впоследствии пара воссоединилась.

Напомним 

Японская актриса и певица Михо Накаяма умерла в возрасте 54 лет в своем доме в Токио. Ее тело обнаружили в ванной комнате после того, как она не появилась на работе.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
parizhПариж
instagramInstagram