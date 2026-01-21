121 год без Кристиана Диора: три коллекции художника, изменившие моду навсегда

Сегодня, 21 января родился легендарный французский модельер Кристиан Диор. И хоть известный дизайнер прожил всего 52 года, однако его имя навсегда запечатлелось золотыми буквами в "фэшн-индустрии". Об этом, а также о трех коллекциях художника, изменивших моду навсегда, сообщает УНН.

Детали

Безусловно, Диор давно стал символом элегантности и революционных изменений в мире моды. Он не просто создавал платья, а устанавливал правила, которые диктуют стиль и сегодня. Поэтому представляем вашему вниманию три коллекции художника, которые изменили представление о форме и стиле женской одежды.

New Look (1947)

После военного дефицита Диор представил пышные юбки, узкую талию и округлые плечи. Коллекция буквально остановила Париж и дала женщинам возможность снова почувствовать роскошь.

H-Line (1954)

Прямой, сдержанный силуэт показал, что женственность может быть элегантной без излишеств. Диор положил начало минимализму, который повлиял на моду последующих десятилетий.

Trapeze Line (1957)

Отметим, что это особая коллекция, ведь она создана молодым Ив Сен-Лораном, который в те годы был учеником Кристиана Диора. Творческий подход двух модельеров подарил платьям легкость и свободу движения. Эта коллекция стала предвестником моды 1960-х и доказала, что стиль может быть одновременно свободным и утонченным. Кстати, Trapeze Line представлена в год смерти Диора.

Диор ушел из жизни рано, но его наследие живо - от классических показов до современных коллекций. Его имя сегодня означает не только моду, а новые правила элегантности и свободы стиля.

