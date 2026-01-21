121 год без Кристиана Диора: три коллекции художника, изменившие моду навсегда

$43.180.08
Эксклюзив
12:43 • 2340 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 12153 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 11020 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 14415 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 34096 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 54451 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47094 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 76780 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40764 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64314 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
121 год без Кристиана Диора: три коллекции художника, изменившие моду навсегда

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Сегодня, 21 января, родился легендарный французский модельер Кристиан Диор. Его три коллекции – New Look, H-Line и Trapeze Line – повлияли на моду последующих десятилетий.

121 год без Кристиана Диора: три коллекции художника, изменившие моду навсегда

Сегодня, 21 января родился легендарный французский модельер Кристиан Диор. И хоть известный дизайнер прожил всего 52 года, однако его имя навсегда запечатлелось золотыми буквами в "фэшн-индустрии". Об этом, а также о трех коллекциях художника, изменивших моду навсегда, сообщает УНН.

Детали

Безусловно, Диор давно стал символом элегантности и революционных изменений в мире моды. Он не просто создавал платья, а устанавливал правила, которые диктуют стиль и сегодня. Поэтому представляем вашему вниманию три коллекции художника, которые изменили представление о форме и стиле женской одежды.

New Look (1947)

Умер итальянский дизайнер Валентино Гаравани. Ему было 93 года19.01.2026, 19:00 • 3248 просмотров

После военного дефицита Диор представил пышные юбки, узкую талию и округлые плечи. Коллекция буквально остановила Париж и дала женщинам возможность снова почувствовать роскошь.

H-Line (1954)

Умер известный итальянский модельер Джорджо Армани04.09.2025, 16:22 • 4916 просмотров

Прямой, сдержанный силуэт показал, что женственность может быть элегантной без излишеств. Диор положил начало минимализму, который повлиял на моду последующих десятилетий.

Trapeze Line (1957)

Отметим, что это особая коллекция, ведь она создана молодым Ив Сен-Лораном, который в те годы был учеником Кристиана Диора. Творческий подход двух модельеров подарил платьям легкость и свободу движения. Эта коллекция стала предвестником моды 1960-х и доказала, что стиль может быть одновременно свободным и утонченным. Кстати, Trapeze Line представлена в год смерти Диора.

Диор ушел из жизни рано, но его наследие живо - от классических показов до современных коллекций. Его имя сегодня означает не только моду, а новые правила элегантности и свободы стиля.

Умерла известная из-за многочисленных пластических операций "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн02.01.2025, 11:59 • 30039 просмотров

Станислав Кармазин

Тренд
Бренд
Christian Dior
Париж