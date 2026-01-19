Умер итальянский дизайнер Валентино Гаравани. Ему было 93 года

$43.180.08
Эксклюзив
16:20 • 2846 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 7588 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 10929 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 13098 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 13240 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 29631 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 30269 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17772 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23260 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31689 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22292 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 25099 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 44988 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 23413 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 16517 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 13086 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 29621 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 30262 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 45056 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 69315 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 6560 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 25150 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22337 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 29167 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 41441 просмотра
Умер итальянский дизайнер Валентино Гаравани. Ему было 93 года

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Итальянский дизайнер Валентино Гаравани скончался в Риме в возрасте 93 лет. Его творчество и идеи повлияли на моду, а его видение заключалось в том, чтобы женщины были красивыми.

Умер итальянский дизайнер Валентино Гаравани. Ему было 93 года

Итальянский дизайнер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет в Риме, своей любимой приемной родине, где он всегда предпочитал жить и работать, передает УНН со ссылкой на La Repubblica Daily.

Детали

Издание подчеркивает, что не нужно быть знатоком моды, чтобы понимать, какая это потеря для всего мира: слава Валентино выходит за пределы моды, вкусов и даже поколений. Все знают, кто он был, и все знают, как его творения и идеи повлияли на моду.

Умер известный итальянский модельер Джорджо Армани04.09.25, 16:22 • 4896 просмотров

"Чего хотят женщины? Быть красивыми". Так он сформулировал свое видение, которое направляло его шаги с 1959 года, когда он основал свой модный дом в Риме, до 2007 года, когда он решил уйти на пенсию. Еще до моды, показов мод и красных дорожек Валентино стремился сделать женщин красивыми. Они всегда это понимали, и поэтому с самого начала его возвели на Олимп творцов - подчеркивает La Repubblica Daily.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Рим