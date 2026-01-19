Умер итальянский дизайнер Валентино Гаравани. Ему было 93 года

Итальянский дизайнер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет в Риме, своей любимой приемной родине, где он всегда предпочитал жить и работать, передает УНН со ссылкой на La Repubblica Daily.

Детали

Издание подчеркивает, что не нужно быть знатоком моды, чтобы понимать, какая это потеря для всего мира: слава Валентино выходит за пределы моды, вкусов и даже поколений. Все знают, кто он был, и все знают, как его творения и идеи повлияли на моду.

"Чего хотят женщины? Быть красивыми". Так он сформулировал свое видение, которое направляло его шаги с 1959 года, когда он основал свой модный дом в Риме, до 2007 года, когда он решил уйти на пенсию. Еще до моды, показов мод и красных дорожек Валентино стремился сделать женщин красивыми. Они всегда это понимали, и поэтому с самого начала его возвели на Олимп творцов - подчеркивает La Repubblica Daily.