Помер італійський дизайнер Валентино Гаравані. Йому було 93 роки

Італійський дизайнер Валентино Гаравані помер у віці 93 років у Римі, своїй улюбленій прийомній батьківщині, де він завжди вважав за краще жити і працювати, передає УНН із посиланням на La Repubblica Daily.

Деталі

Видання наголошує, що не треба бути знавцем моди, щоб розуміти, яка це втрата для всього світу: слава Валентино виходить за межі моди, смаків і навіть поколінь. Усі знають, хто він був, і всі знають, як його твори та ідеї вплинули на моду.

"Чого бажають жінки? Бути гарними". Так він сформулював своє бачення, яке спрямовувало його кроки з 1959 року, коли він заснував свій модний будинок у Римі, до 2007 року, коли він вирішив піти на пенсію. Ще до моди, показів мод та червоних доріжок Валентино прагнув зробити жінок гарними. Вони завжди це розуміли, і тому від початку його звели на Олімп творців - наголошує La Repubblica Daily.