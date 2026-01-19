$43.180.08
Ексклюзив
16:20 • 2732 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 7430 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 10844 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 12995 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 13193 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 29570 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 30221 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17766 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23252 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31680 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 12995 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 29570 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 30221 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 44987 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 69282 перегляди
Помер італійський дизайнер Валентино Гаравані. Йому було 93 роки

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Італійський дизайнер Валентино Гаравані помер у Римі у віці 93 років. Його творчість та ідеї вплинули на моду, а його бачення полягало в тому, щоб жінки були красивими.

Помер італійський дизайнер Валентино Гаравані. Йому було 93 роки

Італійський дизайнер Валентино Гаравані помер у віці 93 років у Римі, своїй улюбленій прийомній батьківщині, де він завжди вважав за краще жити і працювати, передає УНН із посиланням на La Repubblica Daily.

Деталі

Видання наголошує, що не треба бути знавцем моди, щоб розуміти, яка це втрата для всього світу: слава Валентино виходить за межі моди, смаків і навіть поколінь. Усі знають, хто він був, і всі знають, як його твори та ідеї вплинули на моду.

Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані04.09.25, 16:22 • 4896 переглядiв

"Чого бажають жінки? Бути гарними". Так він сформулював своє бачення, яке спрямовувало його кроки з 1959 року, коли він заснував свій модний будинок у Римі, до 2007 року, коли він вирішив піти на пенсію. Ще до моди, показів мод та червоних доріжок Валентино прагнув зробити жінок гарними. Вони завжди це розуміли, і тому від початку його звели на Олімп творців - наголошує La Repubblica Daily.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Рим