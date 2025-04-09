Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.