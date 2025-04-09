Юрий Камельчук покидает партию «Слуга народа» из-за голосования за переименование Червонограда на Шептицкий. Он критикует игнорирование воли общества и заявляет о продолжении работы во фракции.
На Львовщине произошло ДТП с участием Ford Transit Connect и Renault Megane. В результате столкновения четверо пассажиров Renault получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано 9 новых индустриальных парков, специализирующихся на различных видах деятельности, таких как деревообработка, производство строительных материалов, пищевая промышленность и т. д., создавая около 11 000 рабочих мест и способствуя экономическому росту.
После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.
Российские войска атаковали важные объекты энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах Львовской области, вызвав пожары, но обошлось без жертв.
Одна из российских ракет, которая атаковала Львовскую область, упала в 15 километрах от польской границы.
Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.
Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.
Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.
Вражеские крылатые ракеты и БПЛА атаковали два критически важных объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы, без жертв и перебоев в работе систем жизнеобеспечения.
Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.
Львовская область демонтировала все 312 советских памятников, став первой областью в Украине, которая завершила процесс декоммунизации. Местные общины и активисты демонтировали памятники без использования бюджетных средств.
Один человек погиб и трое травмированных в результате автостолкновения в Червонограде.