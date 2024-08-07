Во Львовской области столкнулись фургон и легковушка: четверо травмированных
Киев • УНН
На Львовщине произошло ДТП с участием Ford Transit Connect и Renault Megane. В результате столкновения четверо пассажиров Renault получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Во Львовской области утром произошло столкновение фургона и легковушки, травмированы четыре человека, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 06:40, в селе Узловое Червоноградского района.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Ford Transit Connect, которым управляла 48-летняя жительница района, и Renault Megane под управлением 22-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.
"В результате ДТП четверо пассажиров Renault Megane с Червоноградского района, 41-летняя женщина и мужчины в возрасте 30, 45 и 47 лет, получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - указали в полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства автостолкновения, решается вопрос правовой квалификации события.
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