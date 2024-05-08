Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА
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Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф
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Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия
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В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА
После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего
Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.
Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф
Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.
ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG
Сеть АЗК WOG расширяет доступность популярного проекта "ЗАВЖДИКАВА". Кофе без кофеина уже доступен уже на 112 крупнейших городских и трассовых заправках в 16 областях Украины.
Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия
Российская ракетная и беспилотная атака на Киевскую область вызвала пожары, повредила дома и автомобиль, ранив двух человек утром 8 мая.
Макеевка на Луганщине подверглась обстрелам, в "лнр" мужчинам выдают и заменяют паспорта рф только через военкомат - ОВА
Макеевка в Луганской области была обстреляна из реактивных систем залпового огня, а в так называемой "лнр" мужчины могут получить и заменить российские паспорта только через военкомат.
Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что готова направить литовские войска в Украину для проведения учебной миссии.
В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия
Российские ракетные удары имели целью объекты критической инфраструктуры, гражданские районы и пожарную часть в Запорожье, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. 32 спасателя ликвидировали последствия.
Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"
россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей Украине, вызвав ущерб и ранения. Посол США в Украине пообещала привлечь Россию к ответственности за ее незаконную войну.
Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, в том числе за незаконное использование персональных данных и банковской информации для завладения имуществом с помощью электронных средств.