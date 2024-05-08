Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе Львовской области вспыхнул пожар, пламя уже потушили на площади 100 квадратных метров, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил в среду председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

К тушению пожара, который начался на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе из-за попадания пакета, привлекали 35 пожарных и 7 единиц спецтехники. На момент их прибытия площадь возгорания была 100 квадратных метров. Спасибо нашим чрезвычайникам, которые сработали очень профессионально, не дали огню распространиться и оперативно потушили пожар - сообщил Козицкий в Telegram.

По информации по состоянию на сейчас, жертв и пострадавших нет, указал председатель ОВА.

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