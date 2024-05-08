Пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Львівщині після ракетної атаки рф загасили - ОВА
Київ • УНН
Після влучання ракети на об'єкті критичної інфраструктури у Червоноградському районі спалахнула пожежа, яка потребувала 35 пожежників та 7 одиниць спеціальної техніки, щоб загасити полум'я на площі 100 квадратних метрів без жертв та постраждалих.
Після влучання ракети на об'єкті критичної інфраструктури у Червоноградському районі на Львівщині спалахнула пожежа, полум'я вже загасили на площі 100 квадратних метрів, обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
До гасіння пожежі, яка почалася на обʼєкті критичної інфраструктури у Червоноградському районі через влучання pакети, залучали 35 вогнеборців та 7 одиниць спецтехніки. На момент їхнього прибуття площа займання була 100 квадратних метрів. Дякую нашим надзвичайникам, які спрацювали дуже професійно, не дали вогневі поширитися і оперативно загасили пожежу
За інформацією станом на зараз, жертв та постраждалих немає, вказав голова ОВА.
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