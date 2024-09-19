Нардеп Камельчук написал заявление о выходе из партии "Слуга народа": парламентарий назвал причину

Народный депутат Юрий Камельчук написал заявление о выходе из партии «Слуга народа» из-за сегодняшнего голосования Верховной Радой о переименовании 327 населенных пунктов, в том числе и города Червоноград на Львовщине, где нардеп проживает, на Шептицкий. Об этом Камельчук написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Как заявил Камельчук, комитет ВР решил заставить изменить название Червоноград на Шептицкий, а сегодня, 19 сентября, Верховная Рада, вопреки воле общины, изменила название города.

Сегодня, по моему мнению, состоялся Акт десоветизации через колено. Я не голосовал за это колхозное постановление. Нельзя проявить демократию через постановление, где 328 названий населенных пунктов зависит от одной кнопки. Еще и без обсуждения. Почему так? Потому что так договорились фракции. Наверное боялись снова разжираться во взаимных обвинениях. Мои просьбы к председателю ВР и главам фракций относительно выступления были отвергнуты. Мое обращение непосредственно перед выступлением было проигнорировано. Вы можете это увидеть в записи сегодняшнего заседания. Именно из-за такого отношения к воле общества и демократии, я не голосовал за это постановление. И мои две поднятые руки вы тоже можете увидеть на видео сегодняшнего заседания. Я никогда не смирюсь с тем, что голос людей игнорируют - написал Камельчук.

Он добавил, что вчера состоялся закулисный согласительный совет фракций, где в постановлении о переименовании городов было исключено 5 городов, но Червонограда среди них не оказалось.

И, вы знаете, я даже допускаю, что громада готова была принять процесс изменения названия, но при одном условии - привлечение громады к этому процессу. Но взамен на многочисленные обращения и тысячи подписей, демократия через колено? (...) Я уверен, если община примет новое название, то город ждут позитивные изменения. Если нет, то обида выльется в сопротивление, которое проявит себя позже, после Победы Украины в войне с РФ. Что можно сделать, если община решит не принимать новое название? Червоноградский городской совет может инициировать новый процесс переименования с привлечением общины и военных, которые сейчас на фронте. И напоследок. Я не могу согласиться с подобным отношением руководства партии «Слуга Народа». Я выхожу из партии. Заявление уже написано и отправлено - добавил нардеп.

Кроме того, он сложил полномочия члена совета Львовской областной партийной организации «Слуга народа». Однако, он отметил, что продолжает работать во фракции «Слуга народа», ведь это позволит выполнять функции в комитете энергетики и в делегации ПАСЕ.

Напомним,

Парламент принял постановление о переименовании 327 населенных пунктов с российскими и советскими названиями. Изменены названия 10 городов, многочисленных поселков и сел в разных областях Украины.