Нардеп Камельчук написав заяву про вихід із партії “Слуга народу”: парламентарій назвав причину

Народний депутат Юрій Камельчук написав заяву про вихід із партії "Слуга народу" через сьогоднішнє голосування Верховною Радою про перейменування 327 населених пунктів, в тому числі і міста Червоноград на Львівщині, де нардеп проживає, на Шептицький. Про це Камельчук написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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Як заявив Камельчук, комітет ВР вирішив змусити змінити назву Червоноград на Шептицький, а сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада, всупереч волі громади, змінила назву міста.

Сьогодні, на мою думку, відбувся Акт дерадянізації через коліно. Я не голосував за цю колгоспну постанову. Не можна проявити демократію через постанову, де 328 назв населених пунктів залежить від однієї кнопки. Ще й без обговорення. Чому так? Бо так домовились фракції. Напевно боялися знову розжертися у взаємних звинуваченнях. Мої прохання до голови ВР та голів фракцій щодо виступу були відкинуті. Моє звернення безпосередньо перед виступом було проігноровано. Ви можете це побачити в записі сьогоднішнього засідання. Саме через таке ставлення до волі громади і демократії, я не голосував за цю постанову. І мої дві підняти руки ви теж можете побачити на відео сьогоднішнього засідання. Я ніколи не змирюся з тим, що голос людей ігнорують - написав Камельчук.

Він додав, що вчора відбулась закулісна погоджувальна рада фракцій, де в постанові про перейменування міст було виключено 5 міст, але Червонограда серед них не опинилося.

І, ви знаєте, я навіть допускаю, що громада готова була прийняти процес зміни назви, але за однієї умови - залучення громади до цього процесу. Але взамін на численні звернення і тисячі підписів, демократія через коліно? (...) Я впевнений, якщо громада прийме нову назву, то місто чекають позитивні зміни. Якщо ні, то образа виллється у супротив, який проявить себе пізніше, після Перемоги України у війні з рф. Що можна зробити, якщо громада вирішить не приймати нову назву? Червоноградська міська рада може ініціювати новий процес перейменування із залученням громади та військових, які зараз на фронті. І наостанок. Я не можу погодитися з подібним ставленням керівництва партії "Слуга Народу". Я виходжу з партії. Заява уже написана і надіслана - додав нардеп.

Окрім того, він склав повноваження члена ради Львівської обласної партійної організації "Слуга Народу". Однак, він зазначив, що продовжує працювати у фракції "Слуга народу", адже це дозволить виконувати функції в комітеті енергетики та в делегації ПАРЄ.

Нагадаємо

Парламент ухвалив постанову про перейменування 327 населених пунктів з російськими та радянськими назвами. Змінено назви 10 міст, численних селищ та сіл у різних областях України.