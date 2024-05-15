Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест

В первом квартале 2024 года было зарегистрировано 9 новых парков, что соответствует количеству, зарегистрированному за весь 2022 год, и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков. Об этом сообщило Минэкономики, пишет УНН.

Это чрезвычайно важно, что даже в таких сложных условиях Украина продолжает развивать свою инфраструктуру и привлекать инвестиции. Создание новых индустриальных парков будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению промышленного потенциала страны. Заинтересованность инвесторов, которая выражается в большом количестве обработанных заявок на регистрацию парков, свидетельствует о доверии к украинской экономике и ее будущему - сказал заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Новые индустриальные парки в Украине специализируются на разнообразной деятельности, от производства строительных материалов до пищевых продуктов.

Например:

"БФ Терминал" фокусируется на деревообработке, производстве МДФ и CLT плит, ламината и паркета;

"Галиция" производит материалы из глины, цемент, известь и гипсовые смеси;



"Днестр" специализируется на бумаге и бумажных изделиях;



"ИнПарк Борислав" - деревообработка и мебельное производство;



"Смарт Тех Индастри" занимается переработкой зерна кукурузы, производя пищевые продукты, муку и корма;



"Borschiv" также работает в пищевой отрасли;



"Червоноград" в сотрудничестве с городским советом и GIZ является частью международной программы трансформации угольных регионов.



Девять новых индустриальных парков в разных регионах создадут примерно 11,000 рабочих мест, что будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости.

Заместитель министра экономики отметил, что интерес инвесторов к открытию новых индустриальных парков является высоким, и 2024 год может стать рекордным по их количеству. С начала года уже обработано 29 пакетов документов для регистрации индустриальных парков.

Правительственная политика исключения из Реестра индустриальных парков, которые не проявляют активности в течение трех лет после регистрации, является важной для обеспечения эффективности развития этих проектов. В этом году из реестра уже изъято четыре парка, которые не демонстрировали активности.

Напомним

В Вашингтоне провели форум партнерства США-Украина 2024. На нем Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал американским бизнесменам о перспективных секторах украинской экономики в которые можно инвестировать.