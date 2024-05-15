Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест
В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют
Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды
Николаев: в результате удара рф известно уже о 5 пострадавших
В Украине заработала единая онлайн-платформа для усыновления и семейных форм воспитания детей
Соглашение по безопасности между Украиной и США может быть подписано через несколько недель - Блинкен
Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию
Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб
"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Гетманцеву из-за обысков БЭБ
Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест
В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано 9 новых индустриальных парков, специализирующихся на различных видах деятельности, таких как деревообработка, производство строительных материалов, пищевая промышленность и т. д., создавая около 11 000 рабочих мест и способствуя экономическому росту.
В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют
Сейчас враг сосредотачивает свои штурмовые действия на направлении населенного пункта Глубокое до Липцев немного правее и в трех направлениях в районе города Волчанск.
Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды
Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, изменение климата усиливает наводнения, засухи и ухудшает качество воды, создавая все большую угрозу для здоровья людей.
Николаев: в результате удара рф известно уже о 5 пострадавших
Пять человек получили ранения в Николаеве в результате российского обстрела, после ракетного удара загорелась станция техобслуживания.
В Украине заработала единая онлайн-платформа для усыновления и семейных форм воспитания детей
В Украине запустили единую государственную онлайн-платформу "Украина - каждому ребенку" для популяризации усыновления и семейных форм воспитания детей, лишенных родительской опеки.
Соглашение по безопасности между Украиной и США может быть подписано через несколько недель - Блинкен
США и Украина завершают работу над двусторонним соглашением о безопасности, которое, как ожидается, будет подписано через несколько недель и предоставит Украине гарантии безопасности на десятилетия.
Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию
Финал Кубка Украины по футболу Vbet сезона 2023/24 между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером", посвященный Вооруженным силам Украины как благодарность за защиту жизней, будет транслироваться для каждого украинца, а средства от продажи билетов пойдут на нужды военных.
Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб
На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины частично выбили российских оккупантов из города Волчанск. Разрывают оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.
"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Гетманцеву из-за обысков БЭБ
"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Даниилу Гетманцеву из-за обысков БЭБ.
Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи
США предоставят Украине финансовую и военную помощь в размере 2 миллиардов долларов для борьбы с российской агрессией.