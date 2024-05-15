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Уряд зареєстрував 9 нових індустріальних парків, де буде створено орієнтовно 11 000 робочих місць

Уряд зареєстрував 9 нових індустріальних парків, де буде створено орієнтовно 11 000 робочих місць

Київ • УНН

 • 14710 перегляди

У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано 9 нових індустріальних парків, що спеціалізуються на різних видах діяльності, таких як деревообробка, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість тощо, створюючи близько 11 000 робочих місць та сприяючи економічному зростанню.

У першому кварталі 2024 року було зареєстровано 9 нових парків, що відповідає кількості, зареєстрованій за весь 2022 рік, і перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків. Про це повідомило Мінекономіки, пише УНН.

Це надзвичайно важливо, що навіть у таких складних умовах Україна продовжує розвивати свою інфраструктуру і залучати інвестиції. Створення нових індустріальних парків сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць і зміцненню промислового потенціалу країни. Зацікавленість інвесторів, яка виражається у великій кількості опрацьованих заявок на реєстрацію парків, свідчить про довіру до української економіки та її майбутнього

- сказав заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Нові індустріальні парки в Україні спеціалізуються на різноманітній діяльності, від виробництва будівельних матеріалів до харчових продуктів.

Наприклад:

  • "БФ Термінал" фокусується на деревообробці, виробництві МДФ і CLT плит, ламінату та паркету;
  •  "Галіція" виробляє матеріали з глини, цемент, вапно та гіпсові суміші;
  • "Дністер" спеціалізується на папері та паперових виробах;
  •  "ІнПарк Борислав" - деревообробка та меблеве виробництво;
  • "Смарт Тех Індастрі" займається переробкою зерна кукурудзи, виробляючи харчові продукти, борошно та корми;
  • "Borschiv" також працює у харчовій галузі;
  • "Червоноград" у співпраці з міською радою та GIZ є частиною міжнародної програми трансформації вугільних регіонів.

Дев'ять нових індустріальних парків у різних регіонах створять приблизно 11,000 робочих місць, що сприятиме економічному зростанню та збільшенню зайнятості.

Заступник міністра економіки зазначив, що інтерес інвесторів до відкриття нових індустріальних парків є високим, і 2024 рік може стати рекордним за їх кількістю. З початку року вже опрацьовано 29 пакетів документів для реєстрації індустріальних парків.

Урядова політика виключення з Реєстру індустріальних парків, які не виявляють активності протягом трьох років після реєстрації, є важливою для забезпечення ефективності розвитку цих проєктів. Цього року з реєстру вже вилучено чотири парки, що не демонстрували активності.

Нагадаємо

У Вашингтоні провели форум партнерства США-Україна 2024. На ньому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів американським бізнесменам про перспективні сектори української економіки в які можна інвестувати.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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