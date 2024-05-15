Уряд зареєстрував 9 нових індустріальних парків, де буде створено орієнтовно 11 000 робочих місць
Київ • УНН
У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано 9 нових індустріальних парків, що спеціалізуються на різних видах діяльності, таких як деревообробка, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість тощо, створюючи близько 11 000 робочих місць та сприяючи економічному зростанню.
У першому кварталі 2024 року було зареєстровано 9 нових парків, що відповідає кількості, зареєстрованій за весь 2022 рік, і перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків. Про це повідомило Мінекономіки, пише УНН.
Це надзвичайно важливо, що навіть у таких складних умовах Україна продовжує розвивати свою інфраструктуру і залучати інвестиції. Створення нових індустріальних парків сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць і зміцненню промислового потенціалу країни. Зацікавленість інвесторів, яка виражається у великій кількості опрацьованих заявок на реєстрацію парків, свідчить про довіру до української економіки та її майбутнього
Нові індустріальні парки в Україні спеціалізуються на різноманітній діяльності, від виробництва будівельних матеріалів до харчових продуктів.
Наприклад:
- "БФ Термінал" фокусується на деревообробці, виробництві МДФ і CLT плит, ламінату та паркету;
- "Галіція" виробляє матеріали з глини, цемент, вапно та гіпсові суміші;
- "Дністер" спеціалізується на папері та паперових виробах;
- "ІнПарк Борислав" - деревообробка та меблеве виробництво;
- "Смарт Тех Індастрі" займається переробкою зерна кукурудзи, виробляючи харчові продукти, борошно та корми;
- "Borschiv" також працює у харчовій галузі;
- "Червоноград" у співпраці з міською радою та GIZ є частиною міжнародної програми трансформації вугільних регіонів.
Дев'ять нових індустріальних парків у різних регіонах створять приблизно 11,000 робочих місць, що сприятиме економічному зростанню та збільшенню зайнятості.
Заступник міністра економіки зазначив, що інтерес інвесторів до відкриття нових індустріальних парків є високим, і 2024 рік може стати рекордним за їх кількістю. З початку року вже опрацьовано 29 пакетів документів для реєстрації індустріальних парків.
Урядова політика виключення з Реєстру індустріальних парків, які не виявляють активності протягом трьох років після реєстрації, є важливою для забезпечення ефективності розвитку цих проєктів. Цього року з реєстру вже вилучено чотири парки, що не демонстрували активності.
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