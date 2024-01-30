Львовщина первой в Украине совершила декоммунизацию: ликвидировано 312 советских памятников

Львовская область первой в Украине завершила процесс декоммунизации и избавилась от всех советских памятников. Об этом заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По словам главы Львовской ОГА, сегодня в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник. В течение 2023 года на Львовщине снесли 312 таких.

Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации - заявил Козицкий.

Он также отметил, что на декоммунизацию региона не тратили бюджетных средств. Всю работу выполняли силами местных общин и активистов.

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Дополнение

Заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик, который является председателем рабочей группы по вопросам декоммунизации рассказал, что чаще всего это были монументы воинам советской армии, обелиски, фигуры колхозниц и "скорбящих матерей".

Больше всего советских памятников было во Львовском районе - 78, в Червоноградском - 62, а в Золочевском - 51.

Напомним

В рамках декоммунизации депутаты городского совета Новомосковска, что на Днепропетровщине, предлагают назвать город - Новая Самарь.