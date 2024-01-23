На Дніпропетровщині депутати міської ради Новомосковська визначилися з новою назвою для міста

Депутати міської ради Новомосковська визначилися з новою назвою для міста – Нова Самарь. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік, передає УНН.

Деталі

На позачерговій сесії міської ради прийняли рішення про подання на розгляд Верховної Ради України назви Нова Самарь як нової для нашого міста. Остаточне рішення буде саме за депутатами Верховної Ради - заявив Рєзнік.

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Крім цього, на розгляд були винесені інші назви – Самар та Присамарськ. Раніше Рєзнік також розповів про результати електронного та паперового голосування містян за нову назву Новомосковська.

Більшість містян (51,43% ) проголосували за назву Новосамарськ, а 41,65% за Самар. Ще майже 7% підтримали назву Новоселиця.

Доповнення

Депутати Новомосковської міської ради двічі — у грудні 2023 року та в січні 2024 — збиралися на сесії задля обрання нової назви для міста, проте обидва рази жоден з варіантів не набрав більшості голосів.

Нагадаємо

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