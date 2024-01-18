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У Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського та сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

У Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського та сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Київ • УНН

 • 27186 перегляди

Київська міська рада вирішила перейменувати кілька вулиць та інших об'єктів у місті в рамках процесу "дерусифікації". Серед цих змін - присвоєння вулиці імені Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі.

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення перейменувати кілька вулиць в Києві, а також найменували ще 29 об’єктів. Зокрема у столиці з’явиться вулиця Дениса Монастирського, який загинув у авіакатастрофі. Про це повідомляє Київська міська рада, пише УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, у процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв у столиці перейменували та найменували ще 29 об’єктів.

"Мешканці зробили свій вибір, і на основі результатів депутатський корпус Київської міської ради приймає рішення. Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Більше місця російським наративам на карті столиці ніколи не буде. Агресор, який вбиває наших людей не має жодного права на возвеличення у вільній Україні. Київ не є частиною так званого великого срср. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова", – наголосив Володимир Бондаренко.

Зокрема перейменовано:

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

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Шевченківський район:

провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Роковини трагедії у Броварах: голова МВС Клименко вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі18.01.24, 14:54 • 26345 переглядiв

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";

вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Також перейменовано вулиці Канальна - на Гліба Бабича (Дарницький район); Єрмака - Михайла Гориня (Оболонський район); Верещагіна - Ворзельська, Сєченова - Зої Бутенко.

Нагадаємо

У столиці перейменували 10 міських об’єктів залізничного транспорту. Таке рішення підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради.

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