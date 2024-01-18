У Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського та сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
Київ • УНН
Київська міська рада вирішила перейменувати кілька вулиць та інших об'єктів у місті в рамках процесу "дерусифікації". Серед цих змін - присвоєння вулиці імені Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі.
Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення перейменувати кілька вулиць в Києві, а також найменували ще 29 об’єктів. Зокрема у столиці з’явиться вулиця Дениса Монастирського, який загинув у авіакатастрофі. Про це повідомляє Київська міська рада, пише УНН.
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Як йдеться в повідомленні, у процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв у столиці перейменували та найменували ще 29 об’єктів.
"Мешканці зробили свій вибір, і на основі результатів депутатський корпус Київської міської ради приймає рішення. Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Більше місця російським наративам на карті столиці ніколи не буде. Агресор, який вбиває наших людей не має жодного права на возвеличення у вільній Україні. Київ не є частиною так званого великого срср. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова", – наголосив Володимир Бондаренко.
Зокрема перейменовано:
Печерський район:
вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;
скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
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Деснянський район:
безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Також перейменовано вулиці Канальна - на Гліба Бабича (Дарницький район); Єрмака - Михайла Гориня (Оболонський район); Верещагіна - Ворзельська, Сєченова - Зої Бутенко.
Нагадаємо
У столиці перейменували 10 міських об’єктів залізничного транспорту. Таке рішення підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради.