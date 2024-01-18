В Киеве появилась улица Дениса Монастырского и сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Как говорится в сообщении, в процессе дерусификации и с целью увековечения украинских Героев в столице переименовали и переименовали еще 29 объектов.

"Жители сделали свой выбор, и на основе результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Мы выходим на финишную прямую и вскоре будет окончательно завершен процесс дерусификации городских объектов. Больше места российским нарративам на карте столицы никогда не будет. Агрессор, который убивает наших людей не имеет никакого права на возвеличивание в свободной Украине. Киев не является частью так называемого большого СССР. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, которые возвеличивают российскую империю и российский империализм. В частности сегодня были изменены названия еще 29 объектов. Скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, безымянной площади в Деснянском районе название Героев Чернигова", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

В частности, переименован:

Печерский район:

улица Салтыкова-Щедрина - улица Сергея Миронова;

скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

скверу между улицами Бастионная и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

переулок Тропинина - переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта - улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева - улица Мечты;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) - улица Праведников.

Святошинский район:

улица Григория Онискевича - улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина - улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова - бульвар Николая Руденко;

улица Николая Краснова - улица Гетмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская - улица Бахчисарайская;

улица Огарева - улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская - улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

улица Бажова - улица Сергея Набоки;

улица Плеханова - улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная - улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца - улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

улица Бакунина - улица Олега Афанасия;

переулок Металлистов - переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского - улица Академика Возианова;

переулок Федосеева - переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова - улица Дениса Монастырского.

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Деснянский район:

безымянной площади на углу улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева - улица Михаила Осадчего.

Также переименованы улицы Канальная - на Глеба Бабича (Дарницкий район); Ермака - Михаила Горыня (Оболонский район); Верещагина - Ворзельская, Сеченова - Зои Бутенко.

Напомним,

В столице переименовали 10 городских объектов железнодорожного транспорта. Такое решение поддержали депутаты на пленарном заседании Киевского городского совета.