В Киеве появилась улица Дениса Монастырского и сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
Киевский городской совет решил переименовать несколько улиц и других объектов в городе в рамках процесса "дерусификации". Среди этих изменений - присвоение улице имени Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе.
США ввели санкции против компании из ОАЭ за перевозку российской нефти
США наложили санкции на судоходную компанию Hennesea из ОАЭ за транспортировку российской нефти по цене выше международно согласованной - 60 долларов за баррель.
Свириденко очертила стратегию ускорения экономического роста Украины на ближайшие полтора года
Министр экономики Украины Юлия Свириденко детализировала стратегический план стимулирования экономического роста и уменьшения зависимости от международной помощи путем увеличения экспорта, промышленного развития и привлечения инвестиций. Ключевые компоненты включают предложенную ЕС программу на 50 миллиардов евро, беспрепятственную продажу украинских товаров по всему миру, развитие инфраструктуры и локализацию производства вооружений.
Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов
В 2023 году пограничники обнаружили несколько тысяч нарушителей, которые использовали поддельные документы для выезда за границу.
Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции
Бывший руководитель одного из отделов Генеральной прокуратуры судом признан невиновным в совершении уголовного преступления, связанного с выплатами по контрактам в 2015 году.
НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины сообщило об административном правонарушении со стороны и. о. председателя Конституционного Суда Сергея Головатого из-за нарушения требований по конфликту интересов. Нарушение потенциально может привести к увольнению Головатого с должности.
Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский
Генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что силы противника сосредоточены на захвате Синьковки и вытеснении украинских подразделений из Купянского леса. Ситуация остается напряженной с постоянной активностью противника.
В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей
Координационный центр помощи жертвам и свидетелям, созданный для поддержки жертв военных преступлений получил новое помещение. Это обеспечит безопасные и комфортные условия для встреч, психологических консультаций и процессуальных интервью.
Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света
Во многих городах оккупированного Крыма, включая Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Джанкой и Саки, наблюдаются массовые отключения электроэнергии.
Через разблокированные КПП за вчера границу пересекло 2600 грузовиков - ГПСУ
После разблокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе вчера границу пересекли 2600 грузовиков. Несмотря на это, очереди сохраняются - около 1200 грузовиков ожидают, особенно на пункте пропуска "Шегини".