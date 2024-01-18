Годовщина трагедии в Броварах: глава МВД Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе
Киев • УНН
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц. Панихида также состоялась в Софийском соборе.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе в Броварах, которая произошла год назад. Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины, пишет УНН.
Детали
Ровно год назад в Броварах произошла авиакатастрофа, которая оборвала жизнь руководства Министерства внутренних дел Украины, работников ведомства, членов экипажа и четырех гражданских.
Глава МВД Украины Игорь Клименко вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, руководителями центральных органов исполнительной власти системы МВД, родственниками и знакомыми погибших почтили память всех жертв авиакатастрофы.
На Байковом кладбище, где похоронено руководство и сотрудники МВД, состоялась церемония возложения цветов. Позже в Софийском соборе предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний провел памятную панихиду по погибшим.
Дополнение
Трагедия произошла 18 января 2023 года в Броварах Киевской области. На борту вертолета были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, Государственный секретарь министерства Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк, старший оперуполномоченный Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Андрей Маринченко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Украины Николай Анацкий, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Михаил Павлушко, трое членов экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Погибли также четыре гражданских - Елена и Милана Пономаренко, Марина Грановская и Татьяна Бойченко.
27 ноября 2023 года ГБР завершило расследование авиакатастрофы вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.
Как сообщали в КНИИСЭ, к экспертизам в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в Броварах было привлечено более 30 специалистов.
Годовщина трагедии в Броварах: глава МВД Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц. Панихида также состоялась в Софийском соборе.
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