Роковини трагедії у Броварах: голова МВС Клименко вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Броварах, яка сталася рік тому і забрала життя співробітників МВС та цивільних осіб. Панахида також відбулася у Софійському соборі.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вшанував пам’ять загиблих в авіакатастрофі у Броварах, яка сталася рік тому. Про це повідомили у департаменті комунікації МВС України, пише УНН.
Деталі
Рівно рік тому у Броварах сталася авіатроща, яка обірвала життя керівництва Міністерства внутрішніх справ України, працівників відомства, членів екіпажу та чотирьох цивільних.
Голова МВС України Ігор Клименко разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, очільниками центральних органів виконавчої влади системи МВС, родичами та знайомими загиблих вшанували пам’ять усіх жертв авіакатастрофи.
На Байковому кладовищі, де поховане керівництво та працівники МВС, відбулася церемонія покладання квітів. Згодом у Софійському соборі предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній провів пам’ятну панахиду за загиблими.
Доповнення
Трагедія сталася 18 січня 2023 року у Броварах на Київщині. На борту гелікоптера були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, Державний секретар міністерства Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, старший оперуповноважений Департаменту Внутрішньої Безпеки Національної поліції України Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС України Микола Анацький, начальник управління забезпечення захисту Департаменту Внутрішньої Безпеки Національної поліції України Михайло Павлушко, троє членів екіпажу - Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Загинули також четверо цивільних - Олена та Мілана Пономаренко, Марина Грановська та Тетяна Бойченко.
27 листопада 2023 року ДБР завершило розслідування авіакатастрофи гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС.
Як повідомляли у КНДІСЕ, до експертиз у розслідуванні обставин авіакатастрофи у Броварах було залучено понад 30 фахівців.