На Днепропетровщине депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города

Депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города - Новая Самарь. Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник, передает УНН.

Детали

На внеочередной сессии городского совета приняли решение о представлении на рассмотрение Верховной Рады Украины названия Новая Самарь как нового для нашего города. Окончательное решение будет именно за депутатами Верховной Рады - заявил Резник.

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Кроме этого, на рассмотрение были вынесены другие названия - Самар и Присамарск. Ранее Резник также рассказал о результатах электронного и бумажного голосования горожан за новое название Новомосковска.

Большинство горожан (51,43%) проголосовали за название Новосамарск, а 41,65% за Самар. Еще почти 7% поддержали название Новоселица.

Дополнение

Депутаты Новомосковского городского совета дважды - в декабре 2023 года и в январе 2024 - собирались на сессии для избрания нового названия для города, однако оба раза ни один из вариантов не набрал большинства голосов.

Напомним,

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